Este viernes 1 de mayo de 2026, Barranquilla recibirá a uno de los cantantes urbanos más reconocidos del país. J Balvin llegará a la capital del Atlántico un día antes del concierto que tiene programado para el Festival Vallenato con su gira ‘Ciudad Primavera’.

El escenario en el que se presentará será el estadio Romelio Martínez y, de acuerdo con sus organizadores, el evento no será solo un concierto, sino un espectáculo masivo.

Por las recientes presentaciones de sus compañeros de género en otras ciudades, se cree que contará con invitados de talla nacional e internacional.

Si tiene boleta comprada o planes de ir, es probable que se esté preguntando qué outfit usar. Para quienes optan por vestirse con la temática, escoger una tonalidad para un ‘look monocromático’ puede ser una buena opción, pues el artista tiene un álbum llamado ‘Colores’ del que se sabe que interpretará canciones.

‘Rojo’ es una de las más emblemáticas, así que sin importar si es hombre o mujer, una prenda superior de este color le podría favorecer. Sobre con qué combinarla, un pantalón oversize para hombres o una falda con lentejuelas para el género femenino, podrían ser alternativas útiles.

Otra idea que suele ganar gran protagonismo en los eventos musicales de la ciudad es mandar a hacer camisetas con frases de canciones, logos o retratos del músico que observarán.

En el caso de Balvin, podría comprar una camiseta fondo negro y estamparle su versión favorita de lo antes recomendado. Como en Barranquilla está de moda el “brilli brilli’, un toque de plateado, dorado o piedras también se convertirían en grandes aliados.

Es importante que tenga en cuenta la temperatura de la ciudad y la zona donde se realizará el evento. Lo más recomendable sería evitar botas, tacones, ropa incómoda o muy abrigada. Por el contrario, sería ideal ir en tenis y prendas que le facilitarán su movilidad en todo momento.