Barranquilla sigue ganando terreno como epicentro cultural de la música colombiana. En la edición 2026 de los Premios Nuestra Tierra, se contará con la presencia de figuras consolidadas de la ciudad así como con nuevas voces.

En el centro de las miradas aparecen Shakira y Beéle, ambos nominados a Mejor Artista Global, una categoría que reconoce el impacto fuera del territorio propio. Mientras Shakira sigue llevando la bandera de ícono internacional, Beéle atraviesa uno de los momentos más fuertes de su carrera.

El joven barranquillero lidera varias nominaciones clave: compite por Mejor Álbum del Año con ‘Borondo’, Mejor Artista Nuestra Tierra del Año y Mejor Concierto Nuestra Tierra gracias a sus ocho presentaciones en el Movistar Arena.

A esto se suman candidaturas en Mejor Canción Global con ‘No tiene sentido’ y ‘La plena’, así como en Mejor Composición del Año con ‘Si te pillara’.

Colaboraciones en las que figuran las voces del Caribe

Las alianzas que se posicionan como tendencia en las plataformas digitales también tienen sello costeño. El tema “Volver”, interpretado por Piso 21, Beéle y Marc Anthony, compite en Mejor Composición del Año.

En esta línea, Aria Vega se destaca con nominaciones a Mejor Colaboración Urbana por ‘Costeñita’ junto a Dekko, quien también es barranquillero.

Además, Vega compite por ganar Mejor Artista Revelación, y Mejor Artista Afrobeat, categoría en la que figura Beéle.

Más allá de Barranquilla, otros artistas de la región Caribe amplían la representación en distintas áreas. Nombres como Carlos Vives, Silvestre Dangond, Yera, Bomba Estéreo y su vocalista Li Saumet, junto a Martina La Peligrosa, Adriana Lucía, Martín Elías Jr y Hamilton, reflejan la riqueza de géneros que van del vallenato al pop, pasando por el afrobeat, la salsa y el folclor.

Una categoría más allá de los premios: los que están detrás del éxito

Los Premios Nuestra Tierra no solo celebran la música en sus distintas expresiones, sino también quienes la impulsan. Tan es así, que se hizo una sección dedicada a los ‘fandoms’, demostrando que los seguidores tienen un papel fundamental en el crecimiento de los artistas locales.

Esta gala se celebrará el próximo 14 de mayo en Bogotá, con transmisión en vivo a través de la app del Canal RCN.

Si es de su interés participar para que uno de sus artistas resulte galardonado, podrá votar por su favoritos desde el 26 de marzo en el sitio web oficial del certamen.