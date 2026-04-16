Como parte de la programación musical 2026 del Centro Cultural del Banco de la República en Santa Marta, en alianza con la Caja de Compensación Familiar del Magdalena – Cajamag, el próximo martes 21 de abril a las 7:30 p. m. se presentará el joven pianista Mateo Navia en el Teatro Cajamag Pepe Vives Campo, en el marco de la Serie Jóvenes Intérpretes.

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Nacido en Ibagué, Mateo Navia inició su formación musical a los seis años en la escuela de música del Conservatorio del Tolima, bajo la orientación de los maestros Juan Carlos López y Sandra Barbosa. Desde entonces, ha construido una sólida trayectoria participando en destacados escenarios como el Ibagué Festival, el Festival Internacional de Piano de la Universidad Industrial de Santander, el Festival Internacional de Piano de Ibagué, el Festival-Concurso Pianísimo y el Festival de la Admant Music School.

Cortesía El pianista Mateo Navia ofrecerá lo mejor de su talento a los samarios.

Su proceso artístico ha sido enriquecido con clases magistrales impartidas por reconocidos pianistas internacionales como John O’Connor, Angela Cheng, Ching-Yun Hu, Dasol Kim y Alexandre Moutouzkine. En 2022 fue beneficiario de la beca Blanca Uribe y actualmente adelanta sus estudios en la Universidad EAFIT bajo la guía del maestro Juan David Mora.

Navia es, además, uno de los dos seleccionados entre dieciocho participantes en la categoría de piano de la Convocatoria Jóvenes Intérpretes 2025, un logro que ratifica su proyección como una de las promesas más destacadas de la música clásica en el país. El concierto será de entrada gratuita.

La Serie Jóvenes Intérpretes

Desde 1985, la Serie Jóvenes Intérpretes forma parte esencial de la Temporada Nacional de Conciertos del Banco de la República.

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Con cuatro décadas de trayectoria, esta iniciativa se ha consolidado como una de las principales plataformas para impulsar el talento de jóvenes músicos colombianos, tanto en el país como en el exterior.