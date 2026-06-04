En el sector Piletas, municipio de Río de Oro, sur del Cesar, el Ejército Nacional, a través de acciones de soldados del Batallón de Infantería N°15, ubicó siete artefactos explosivos improvisados de fabricación artesanal, cuyo hallazgo se produjo por información de inteligencia militar.

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De acuerdo con las primeras verificaciones, el material explosivo estaba compuesto por explosivo tipo R-1 mezclado con elementos como grapas, vidrio y cemento, lo que incrementaba su capacidad destructiva.

Los artefactos correspondían a recipientes metálicos cilíndricos, elaborados con dos conos, uno convexo y otro cóncavo, con dimensiones aproximadas de 90 centímetros de largo por 28 centímetros de diámetro. Asimismo, la estructura metálica generaba una mayor concentración de energía al momento de la explosión, alcanzando alta velocidad y gran poder de penetración.

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Según información preliminar, del Ejército Nacional, estos dispositivos serían empleados por integrantes del frente Camilo Torres Restrepo del GAO ELN. De haber sido activados, habrían generado consecuencias irreparables para la población civil, la infraestructura vial y las tropas que mantienen presencia en este importante eje de comunicación.

De igual manera destacaron que con esta operación lograron neutralizar las pretensiones terroristas del ELN sobre la Ruta Nacional 70, corredor estratégico que comunica los departamentos de Norte de Santander y Cesar, donde las tropas desarrollan operaciones permanentes para contribuir a la seguridad y movilidad de los usuarios.

Finalmente, soldados del Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos, adelantarán la destrucción controlada del material bajo estrictos protocolos de seguridad.