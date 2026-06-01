Para las elecciones presidenciales en primera vuelta celebradas el pasado 31 de mayo, el Gobierno Nacional, delegó como representante en el departamento del Cesar, al ministro del Trabajo Antonio Sanguino Páez, para dar apertura a las urnas electorales junto con las autoridades territoriales.

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El evento se llevó a cabo en el Colegio Nacional Loperena, de Valledupar, donde el funcionario nacional se dirigió a la ciudadanía invitándolos a ejercer su derecho al voto libremente y que los testigos electorales cumplieran su papel de observación permanente en el proceso.

Asimismo manifestó que ha sido una campaña con un alto volumen en la confrontación y discusión política, “Eso pone a prueba también la solidez de nuestra democracia y no hay que temer que hayan controversias y debates así sea en algunos episodio del alto volumen, pero la sociedad colombiana está en elegir las distintas opciones que se les presentan como posibilidades en proyecto de estado y de nación, hay candidaturas que respaldan un proyecto de transformación y cambio que es el que ha liderado el presidente Gustavo Petro, hay otras que se ponen la orilla de la oposición y que quieren ofrecer otras ofertas distintas, y esa es la decisión que deben tomar los ciudadanos nadie más”.

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Este discurso fue cuestionado por la Procuraduría General de la Nación que abrió una investigación disciplinaria contra Sanguino Páez, por un presunto caso de participación en política.

De acuerdo con el auto de la Sala Disciplinaria de Instrucción, la situación podría interpretarse como una muestra de apoyo a una candidatura específica.

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Asimismo el órgano de control disciplinario determinó que verificarán si existió una conducta irregular por parte del ministro, debido a que los servidores públicos tienen restringida su participación en política.

En este sentido, la Procuraduría puntualizó que iniciaron el proceso de prácticas de pruebas, la incorporación de documentación al expediente y la notificación formal al ministro y a su defensa, sin que se constituya aún una sanción.