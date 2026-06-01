La cocina del Caribe colombiano está llena de preparaciones que han trascendido generaciones y continúan ocupando un lugar especial en las mesas de los hogares y en los tradicionales puestos de comida rápida. Entre ellas destaca la carimañola, una receta elaborada a base de yuca que combina sencillez, sabor y tradición.
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Este reconocido alimento, típico de departamentos como Atlántico, Bolívar y Córdoba, se caracteriza por su exterior crujiente y su versátil relleno, que puede incluir queso costeño, carne molida, pollo desmechado o incluso huevo cocido. Aunque tradicionalmente se prepara en aceite caliente, hoy existen alternativas más ligeras, como la freidora de aire, que permiten conservar su textura y sabor característicos.
Ingredientes
- 1 kilogramo de yuca.
- 1 cucharadita de sal.
- 2 cucharadas de aceite de oliva.
- Queso costeño al gusto.
Preparación
Cocine la yuca en agua con sal hasta que esté completamente blanda. Luego tritúrela en un procesador de alimentos, en un molino o con la ayuda de un tenedor hasta obtener un puré homogéneo.
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Amasa ligeramente la yuca triturada y forme pequeñas porciones similares a una arepa. Agregue el relleno de su preferencia —como queso costeño o carne molida— y cierre cada porción dándole la forma tradicional de la carimañola.
Antes de llevarlas a la freidora de aire, únteles una capa ligera de aceite de oliva por la parte exterior.
Precaliente la freidora y cocine las carimañolas durante 15 minutos por cada lado a 180 °C. Si desea una textura más dorada y crocante, puede prolongar la cocción durante algunos minutos adicionales. Sirva calientes y acompañe con hogao o ají al gusto.
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Finalmente, gracias a su versatilidad y arraigo cultural, la carimañola continúa siendo uno de los platos más apreciados por locales y visitantes, consolidándose como un símbolo de la identidad gastronómica de la región.