La cocina del Caribe colombiano está llena de preparaciones que han trascendido generaciones y continúan ocupando un lugar especial en las mesas de los hogares y en los tradicionales puestos de comida rápida. Entre ellas destaca la carimañola, una receta elaborada a base de yuca que combina sencillez, sabor y tradición.

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Este reconocido alimento, típico de departamentos como Atlántico, Bolívar y Córdoba, se caracteriza por su exterior crujiente y su versátil relleno, que puede incluir queso costeño, carne molida, pollo desmechado o incluso huevo cocido. Aunque tradicionalmente se prepara en aceite caliente, hoy existen alternativas más ligeras, como la freidora de aire, que permiten conservar su textura y sabor característicos.

Ingredientes

1 kilogramo de yuca.

1 cucharadita de sal.

2 cucharadas de aceite de oliva.

Queso costeño al gusto.

Preparación

Cocine la yuca en agua con sal hasta que esté completamente blanda. Luego tritúrela en un procesador de alimentos, en un molino o con la ayuda de un tenedor hasta obtener un puré homogéneo.

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Amasa ligeramente la yuca triturada y forme pequeñas porciones similares a una arepa. Agregue el relleno de su preferencia —como queso costeño o carne molida— y cierre cada porción dándole la forma tradicional de la carimañola.

Antes de llevarlas a la freidora de aire, únteles una capa ligera de aceite de oliva por la parte exterior.

Precaliente la freidora y cocine las carimañolas durante 15 minutos por cada lado a 180 °C. Si desea una textura más dorada y crocante, puede prolongar la cocción durante algunos minutos adicionales. Sirva calientes y acompañe con hogao o ají al gusto.

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Finalmente, gracias a su versatilidad y arraigo cultural, la carimañola continúa siendo uno de los platos más apreciados por locales y visitantes, consolidándose como un símbolo de la identidad gastronómica de la región.