La hamburguesa es uno de las comidas callejeras más consumidas a nivel mundial gracias a su delicioso sabor y practicidad. La mezcla de carne, vegetales, queso y pan la han convertido en una de las populares en la comida rápida, es por ello que se ganó su propio día para homenajearla.

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Cada 28 de mayo se celebra el Día de la Hamburguesa, una de las fechas gastronómicas más recordadas que se originó a comienzos del siglo XX con la creación de la primera versión de este alimento por parte del cocinero Louis Lassen.

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Lassen era un inmigrante alemán que llegó a Estados Unidos, donde preparó la primera hamburguesa moderna, al parecer, para 1900 en Connecticut. Se conoció el cocinero respondió a un pedido de un cliente que estaba en búsqueda de una comida rápida y contundente, por lo que decidió colocar carne en medio de dos panes.

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Claves para preparar una deliciosa hamburguesa de carne

Para conseguir una jugosa hamburguesa de carne es importante seleccionar buenos ingredientes. La carne sería la base de la preparación, para ello es ideal que tenga un porcentaje de grasa entre 15% y 25%.

Pexels Carne de hamburguesa

Algunos de los cortes más populares son: aguja, pecho o brisket, short rib o chuck.

En casos de escoger cortes de carne muy magros se corre el riesgo que la proteína quede muy seca.

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Además, los expertos recomiendan no manipularla demasiado, pues esto puede provocar que la carne se ponga dura. Asimismo, se sugiere que a la proteína se le agregue la sal y la pimienta al momento de cocina y no sazonarla horas antes, pues puede perder su textura.

Para cocinar la carne, también es recomendable usar una plancha de hierro o sartén muy caliente, en el que se deje cocinar entre 2 a 4 minutos por cada lado, pues el objetivo es caramelizar la superficie.

El pan también es parte fundamental de esta exitosa receta. Para ello, los expertos recomiendas usar un pan suave, pero resistente. Algunos con esas características serían tipo brioche o potato bun.

Otro tip importante para dar más sabor al pan es tostar ligeramente el interior con mantequilla.

Algunos alimentos que se usan para completar una hamburguesa son: queso, que aporta cremosidad, pepinillos, que dan un toque de acidez, lechuga, cebolla y diversas salsas.

¿Cómo preparar una hamburguesa clásica?

Ingredientes

300–400 g de carne molida de res

Sal y pimienta

2 panes para hamburguesa

2 tajadas de queso

Lechuga

Tomate en rodajas

Cebolla en rodajas

Salsas: ketchup, mayonesa, mostaza

Mantequilla

Paso a paso

Para preparar la carne, inicialmente divídala en 2 bolas iguales.

Luego forme discos de unos 2 cm de grosor.

No aplaste demasiado la carne para que quede jugosa.

Agregue sal y pimienta por ambos lados justo antes de cocinar.

Ponga una sartén grande a fuego medio-alto.

Agregue unas gotas de aceite o un poco de mantequilla.

Seguidamente, coloque la carne en la sartén caliente y voltee solo una vez.

Luego coloque el queso encima durante el último minuto para que se derrita.

Por su parte, tome el pan ábralos, a continuación póngalos boca abajo en la sartén por 1–2 minutos. Esto evita que se humedezcan demasiado.

Ahora, se procede al proceso de armado: coloque el pan inferir, luego la salsa, lechuga, carne con queso, tomate, cebolla y más salsa (opcional), finalmente coloque la otra capa del pan.