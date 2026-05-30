La música del Caribe colombiano tuvo un espacio especial en la gran final de La casa de los famosos Colombia 2026. La encargada de ponerle ritmo a la noche fue la artista barranquillera Aria Vega, quien protagonizó un emotivo homenaje a la fallecida cantante Totó la Momposina, una de las figuras más importantes del folclor nacional.

Durante su presentación, la cantante interpretó clásicos como El Pescador y Prende la Vela, acompañada de sonidos tradicionales y una puesta en escena cargada de identidad costeña. El tributo se convirtió en uno de los momentos más comentados de la gala, en la que también interpretó algunas de sus canciones más reconocidas.

La final del reality se realizó este viernes y estuvo marcada por la expectativa de los seguidores del programa. Luego de cuatro meses de convivencia y aislamiento, el actor y modelo cucuteño Alejandro Estrada se quedó con el título de ganador de la tercera temporada, obteniendo el 73,87 % de los votos del público y llevándose un premio de 400 millones de pesos.

Pero más allá del desenlace del concurso, la noche también sirvió como una vitrina para una de las artistas emergentes que más está dando de qué hablar en la música colombiana.

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Nacida en Barranquilla bajo el nombre de Mariana Padilla, Aria Vega ha construido una propuesta que mezcla ritmos afrocaribeños, sonidos urbanos y referencias constantes a la cultura popular de la Costa. Desde pequeña estuvo rodeada de música gracias a la influencia de su abuelo, quien le transmitió el amor por géneros como el vallenato, la salsa, el mambo y el porro.

Conocida como ‘La Nena de Quilla’, la artista ha logrado posicionarse como una de las nuevas voces del Caribe colombiano. Su estilo combina expresiones barranquilleras, ritmos tradicionales y sonidos contemporáneos, una fórmula que le ha permitido conectar con audiencias jóvenes dentro y fuera del país.

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Canciones como Chévere, Agua ‘e panela y Costeñita han impulsado su crecimiento en plataformas digitales y redes sociales. Incluso, en los últimos meses ha logrado expandir su alcance internacional, llevando su propuesta a escenarios de Colombia y México.