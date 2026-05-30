Desde la madrugada de este sábado 30 de mayo está desplegado un operativo policial contra el candidato presidencial Santiago Botero en el barrio Bocagrande de Cartagena. Se trata de una diligencia de desalojo que la Comisaría de Familia de la capital de Bolívar adelanta en el apartamento del político.

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Según ha trascendido, este desalojo hace parte de las medidas de protección a favor de Manuela Echeverri, esposa de Santiago Botero, y de su hijo de 10 meses de nacido, en medio del proceso que se derivó de la denuncia que ella interpuso contra el aspirante presidencial por el delito de violencia intrafamiliar.

“Se denuncia por parte de la señora Manuela Echeverri Hoyos hechos de violencia en el contexto familiar por parte del señor Raúl Santiago Botero Jaramillo, advirtiendo como fecha de los últimos hechos el día 28 de mayo de 2026″, dice el auto emitido el 29 de mayo, según reveló ‘Semana’.

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En ese sentido, la orden indica necesario “el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima, cuando su presencia constituye una amenaza para la vida, la integridad física o la salud de cualquiera de los miembros de la familia”.

Al parecer, en días pasados Botero les prohibió la entrada al apartamento a su esposa e hijo, por lo que ella decidió acudir a las autoridades para hacer valer los derechos del menor de edad.

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“Botó a su esposa de la casa, con su hijo de diez meses. Estamos tratando de entrar al apartamento para reintegrar a su hogar a la señora Manuela Echeverri Hoyos y al niño. El señor se niega a colaborar y a abrir la puerta; está atrincherado en el apartamento. Hizo unas amenazas características en él. Dijo que iba a dar balín a los abogados”, dijo a ‘Semana’ el comisario de familia a cargo del caso.

Después de varias horas de intentar sin éxito conciliar con Botero para que saliera del apartamento, el comisario de familia autorizó hacia las 11:30 de la mañana el ingreso de los uniformados con ayuda de un cerrajero. El candidato habría salido con una caja fuerte y joyas.

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La Comisaría citó tanto a Echeverri como a Botero para valoraciones psicológicas y para una audiencia dentro del proceso.

Hasta el momento, el candidato no se ha pronunciado públicamente sobre las medidas adoptadas por las autoridades ni sobre las acusaciones formuladas por su esposa.

Tras la polémica, en redes sociales se hizo viral un video de una entrevista de hace meses con la revista ‘Semana’ en la que el candidato afirma que está dispuesto “a darle bala” a su padre, madre, hijo o esposa.