A solo dos días de que se abran las urnas para la primera vuelta presidencial de este domingo 31 de mayo, la campaña del candidato Abelardo De La Espriella, líder del movimiento ciudadano Defensores de la Patria, recibió una serie de importantes adhesiones en la región Caribe.

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El histórico pelotero Édgar Rentería y el cantante de música tropical Checo Acosta hicieron públicos sus respaldos, sumándose así al largo listado de figuras de la cultura, la farándula y el deporte nacional que han venido manifestando su apoyo al proyecto político del aspirante en los últimos meses.

Édgar Rentería convocó a una votación masiva por De La Espriella

El apoyo más reciente proviene del ámbito internacional del deporte. Édgar Enrique Rentería Erazo, considerado uno de los atletas más influyentes en la historia de Colombia tras una carrera de quince años en las Grandes Ligas de Béisbol (1996-2011) y obtener dos títulos de Serie Mundial, oficializó su voto por Abelardo De La Espriella.

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El exdeportista barranquillero sustentó su decisión en valores como la disciplina, el esfuerzo y la urgencia de una transformación en la gestión del país. A través de una declaración pública, el exbeisbolista invitó a la ciudadanía a participar activamente en la jornada democrática de este fin de semana.

“Apoyar el deporte es creer en Colombia. Por eso yo, Édgar Rentería, estoy firme por la Patria. Los espero este domingo. Salgan todos a votar”, manifestó el exdeportista.

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Desde el movimiento Defensores de la Patria se recibió este respaldo señalando que la propuesta de gobierno del candidato presidencial comparte la visión de Rentería, planteando el deporte como una prioridad institucional.

Aprovechando este pronunciamiento, la campaña enfatizó la necesidad de invertir en escenarios deportivos, formación y oportunidades reales desde las bases para las nuevas generaciones, tomando como ejemplo el camino recorrido por el pelotero barranquillero en el plano internacional sin un acompañamiento inicial del Estado.

El cantante Checo Acosta suma su respaldo desde el departamento del Atlántico

Al apoyo del sector deportivo se sumó el del plano artístico y cultural de la región. Recientemente se difundió un video grabado en el municipio de Soledad, Atlántico, en el cual aparece el reconocido cantante de música tropical Checo Acosta en compañía del senador Mauricio Gómez.

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En la pieza audiovisual, ambos manifestaron estar alineados con los objetivos del candidato presidencial bajo la consigna de estar firmes por la patria.

La publicación, difundida en redes sociales por el propio legislador Gómez, estuvo acompañada por un mensaje que ratificó la decisión del artista y su entorno cercano: “Desde Soledad, Atlántico, Checo Acosta y su familia están firmes por la patria. ¡Sigue creciendo la manada!”.

Las leyendas de la Selección Colombia ya habían anunciado su apoyo a de la Espriella

Las adhesiones de Rentería y Acosta complementan un proceso de acompañamiento político que se venía gestando desde semanas atrás con referentes del balompié nacional.

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El pasado 17 de mayo, un grupo de figuras históricas del fútbol profesional colombiano anunció la creación de la denominada “Selección del Tigre”, una plataforma diseñada por el equipo de comunicaciones de la campaña en Bogotá para convocar el voto ciudadano utilizando analogías de este deporte.

Los exfutbolistas Faustino ‘El Tino’ Asprilla, Macnelly Torres, Martín Arzuaga y Harold Lozano emitieron un mensaje conjunto comparando los comicios presidenciales con un partido definitivo para el futuro del país.

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“Hoy la patria se juega la gran final. La más importante de su historia. La que no tiene partido de vuelta”, aseguraron los deportistas, quienes agregaron que la situación socioeconómica de la nación requiere una conducción con determinación y apego a la identidad.

En su llamado a la cohesión social, las leyendas del fútbol afirmaron: “Este es el momento de unirnos. De jugar como un solo equipo. De defender lo nuestro con el alma. Porque cuando Colombia juega unida, no hay rival imposible ni partido perdido”.

El ‘Tino’ Asprilla y Teófilo Gutiérrez fueron de los primeros en apoyar a Abelardo de la Espriella

Aunque bien muchos ratificaron el respaldo de ‘El Tino’ a Abelardo con el pronunciamiento que hizo junto a otros exjugadores, su apoyo a ‘El Tigre’ se remonta a principios de mayo, cuando el exdelantero de la Selección Colombia publicó un mensaje en su cuenta de X acompañado de una fotografía en la que aparecían figuras como Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, Falcao García, James Rodríguez y Luis Díaz.

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En dicha publicación, Asprilla expresó su decisión de unirse a Defensores de la Patria con el fin de aportar a un cambio de rumbo nacional.

“Yo ya me puse la camiseta por mi Patria, ¡ahora se la cedo a Lucho con toda! porque me voy a hacer equipo con el Tigre Abelardo de La Espriella”, escribió el exfutbolista en su red social, cuestionando además a sus seguidores sobre quién más se sumaría al proyecto. Ante esto, el candidato presidencial agradeció el gesto describiendo al ‘Tino’ como un referente que trabaja y conquista lo que se propone.

Cuando recorro Colombia, muchos me gritan: “Asprilla, Asprilla”.



Yo les digo que el Tino es el más famoso de los “De La Asprilla”.



El Tino lo soñó, se inspiró, trabajó y conquistó todo lo que se propuso.



Yo me puse la camiseta por La Patria y junto con todos ustedes, vamos a… https://t.co/DKh1ITmNpp — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) May 1, 2026

Por su parte, el futbolista Teófilo Gutiérrez, ídolo de la hinchada del Junior de Barranquilla, fue una de las primeras figuras en dar muestras de apoyo en el mes de marzo.

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Durante una visita de Abelardo De La Espriella al barrio La Chinita, en Barranquilla, de donde es originario Gutiérrez, se publicaron fotografías del candidato junto al deportista compartiendo un juego de dominó.

Instagram Teófilo Gutiérrez Teo Gutiérrez junto a Abelardo de la Espriella.

Ana Lucía Pineda, esposa del aspirante presidencial, difundió el encuentro con la frase “Firmes por el deporte, firmes por la patria”, una publicación que posteriormente fue compartida por el propio jugador en sus historias de redes sociales.