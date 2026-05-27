El Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las Fuerzas Militares manifestó este martes su preocupación por el creciente ambiente de tensión política, polarización social y desconfianza institucional que rodea el actual proceso electoral presidencial en Colombia.

A través de un comunicado, la organización aseguró que el país atraviesa “uno de los momentos más sensibles y decisivos de su historia reciente”, advirtiendo que en las próximas elecciones está en juego la preservación de los principios fundamentales del Estado Social de Derecho, la estabilidad institucional y la independencia de las autoridades electorales.

En el documento, los oficiales en retiro señalaron que generan inquietud las controversias y denuncias formuladas por el Gobierno nacional en relación con el proceso electoral, así como diversas actuaciones y pronunciamientos de sectores políticos e institucionales que, según indicaron, podrían afectar la percepción de transparencia, imparcialidad y neutralidad de los órganos del Estado.

Asimismo, expresaron preocupación por la persistencia de factores de coerción e intimidación ejercidos por estructuras criminales y organizaciones armadas ilegales en distintas regiones del país, situación que —afirman— limita el ejercicio libre y seguro de la participación ciudadana.

El cuerpo de generales y almirantes también hizo un llamado a investigar con rigor e independencia cualquier hecho que pueda comprometer la transparencia electoral o alterar la voluntad soberana de los ciudadanos.

En el comunicado, los militares retirados reiteraron además su respaldo institucional a la Registraduría Nacional, al Consejo Nacional Electoral, a las altas cortes, organismos de control y misiones de observación electoral nacionales e internacionales.

Igualmente, expresaron su apoyo a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional por su papel en la preservación del orden público y las garantías de seguridad para el libre ejercicio del derecho al voto.

Finalmente, hicieron un llamado a los colombianos a participar masivamente en las elecciones “con un voto libre, consciente e informado”, en defensa de la democracia y las instituciones republicanas.