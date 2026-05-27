Frente al racionamiento energético en Galapa durante las últimas semanas, las autoridades locales y la empresa prestadora del servicio, Air-e Intervenida, anunciaron un plan de contingencia para garantizar el abastecimiento durante las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo en el municipio.

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“Para el domingo estaremos muy atentos a los procesos de escrutinio y, por lo tanto, estaremos suministrando la el apoyo técnico”, anunció el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano.

Durante el último comité de seguimiento electoral, se conoció un riesgo eléctrico en el municipio de Galapa en ocho puntos de votación más el de escrutinio, por lo que tomaron la decisión de instalar plantas eléctricas en cada uno de estos lugares.

“Desde la gobernación se tomó la decisión de tener plantas eléctricas en cada uno de estos, con el fin de mantener ese plan de contingencia durante todo el día y no tener afectadas las elecciones en el municipio“, anunció José Antonio Luque, secretario del Interior del departamento.

Por su parte, Jaime Mesa Buitrago, Agente Especial de Air-e Intervenida, informó que han estado en permanente coordinación con las autoridades en aras de diagnosticar circuitos sensibles y tener las medidas de contingencia para responder con eficacia.

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Recalcó que no puede garantizar que no se presenten cortes de luz, pero sí contar con las plantas de respaldo para cuando se vaya la energía.

“No podemos garantizar que no se va a ir la luz, eso es imposible, porque podemos tener una falla técnica, un cable que se quema, un gas de estación que sale de línea. Pero lo que sí tenemos identificado, en coordinación con las autoridades locales, son los puestos de votación y los puntos de transmisión, para tener plantas de respaldo en caso de que la luz se vaya”, aseveró el encargado.