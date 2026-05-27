La apuesta por el desarrollo sostenible en Barranquilla sigue floreciendo con la consolidación de la Ventanilla Única de Negocios Verdes, una estrategia impulsada por el Distrito, con el fin de acompañar iniciativas empresariales, y enfocarse en la sostenibilidad, la innovación ambiental y la economía circular.

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A través de este espacio, la Alcaldía, por medio de Barranquilla Verde, brinda orientación técnica y acompañamiento institucional a emprendimientos, organizaciones y empresas interesadas en implementar modelos de producción sostenibles y amigables con el medioambiente.

“Desde la Alcaldía hemos implementado diversas estrategias enfocadas en la sostenibilidad. Proyectos como estos nos permiten avanzar desde los barrios y en las comunidades con unidades productivas a partir de la economía circular”, afirmó el alcalde Alejandro Char.

La iniciativa busca fortalecer procesos relacionados con el aprovechamiento y valorización de residuos, reciclaje, producción sostenible, ecoturismo, energías renovables, agricultura sostenible y soluciones ambientales, promoviendo así modelos económicos más eficientes y competitivos.

Además, la Ventanilla Única de Negocios Verdes impulsa acciones enfocadas en la reducción de residuos, la reutilización de materiales y el uso responsable de los recursos naturales, contribuyendo a disminuir el impacto ambiental en la ciudad.

Como parte de esta estrategia, Barranquilla Verde también lidera el Comité Interinstitucional de Negocios Verdes del Distrito, una instancia que articula esfuerzos entre los sectores público, privado y académico para consolidar proyectos sostenibles en el territorio.

La convocatoria está abierta para emprendedores sostenibles, organizaciones comunitarias, iniciativas de reciclaje, proyectos de economía circular y empresas interesadas en fortalecer sus procesos ambientales.

Quienes estén interesados en recibir orientación pueden acercarse a las instalaciones del EPA Barranquilla Verde, ubicadas en la carrera 60 #72-07, donde recibirán información y acompañamiento técnico para la estructuración de iniciativas sostenibles.

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Con este tipo de estrategias, Barranquilla busca consolidarse como un referente regional en sostenibilidad, innovación ambiental y crecimiento económico responsable.