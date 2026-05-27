Este miércoles 27 de mayo, el Juzgado Tercero Municipal con Funciones de Control de Garantías dio continuidad a las audiencias preliminares contra Daniel de Jesús González Palma, de 23 años, y Yoel Andrés Estor Gómez, de 22, los dos procesados por el violento ataque a tiros del que resultaron como víctimas escoltas y un directivo de la empresa de vigilancia Atenas.

Hay que señalar que el martes, la Fiscalía les imputó cargos por homicidio agravado consumado y homicidio agravado tentado a González Palma y a Estor Gómez, pues en el ataque sicarial le dieron muerte a Argenis Andrés Bonett Carmona, escolta de 30 años, y dejaron heridas a otras tras tres personas vinculadas a la empresa de seguridad Atenas.

tomada de Momento del atentado en Atenas.

“Fueron los dos que dispararon”, se escuchó en la intervención de la agencia fiscal sobre la vinculación de los dos sujetos en el atentado, la cual estos no aceptaron.

Ahora, en la solicitud de medida de aseguramiento, la agencia fiscal a cargo de la investigación volvió a hacer un repaso de los hechos ocurridos durante la mañana del pasado lunes 25 de mayo y reveló otras evidencias.

En esa línea indicó que los sujetos que participaron del ataque con fusil y otras armas automáticas “portaban prendas de vestir negras”. Y en específico señaló a Daniel González Palma como el individuo que “portaba el fusil”.

De acuerdo con la versión de la Fiscalía, este sujeto y sus cómplices llegaron hasta la sede de la empresa de seguridad Atenas y al notar la presencia en el sitio del empresario y ganadero Raúl Montes, el aparente objetivo, abrieron fuego de manera indiscriminada contra este y su esquema de seguridad de siete hombres.

“Fueron más de 100 o unos 200 disparos”, detalló el representante del ente investigador, basado en las declaraciones del propio Montes.

El fiscal del caso también resaltó en la audiencia llevada a cabo de manera virtual la presencia del Ejército Nacional en la zona, en específico una unidad del Grupo Gaula Militar Caribe que acompañaba una diligencia en el mismo sector.

Jeisson Gutierrez Miembros del Gaula del Ejército en la calle 84.

“La versión de los militares es que ellos acompañaban una diligencia de extinción de dominio adelantada por la Fiscalía, y a esa hora iban a buscar en la zona desayuno y bebidas. En ese mismo momento se encontraron con los criminales en la calle 84 con carrera 43, quienes les dispararon y estos respondieron con sus armas de dotación. Podemos decir que el Ejército minimizó este hecho de sangre”, afirmó la Fiscalía.

Además agregó que fueron los militares los que redujeron a los tres sujetos que hoy están en poder de las autoridades.

Hay que mencionar que por el mismo hecho también fue aprehendido un menor de 17 años conocido con el alias de ‘Luchito’, quien será procesado bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).

En medio de su intervención, el fiscal indicó que las pesquisas apuntaban a que en el ataque sicarial habrían actuado ocho individuos en tres automotores, uno de color rojo y otro de color blanco.

Procesos abiertos

La Fiscalía reveló que el sospechoso Daniel González Palma, además de este nuevo proceso judicial por el delito de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares, tiene en su historial cuatro noticias criminales activas y en las que aparece como indiciado.

La más reciente, según la exposición de la Fiscalía, fue una del pasado 7 de mayo, en la que cayó por el delito de homicidio, pero evidentemente quedó en libertad.

tomada de video Daniel de Jesús González Palma

Adicionalmente, registra otra anotación por hurto calificado del 10 de octubre de 2024; una por hurto en menor cuantía del 28 de diciembre de 2023; y una más por porte ilegal de armas del 13 de mayo de 2023.

“Hay que señalar que este joven siempre ha sido capturado en situación de flagrancia”, advirtió el fiscal del caso.

Entretanto, según la autoridad, el capturado Yoel Andrés Estor Gómez, registra tres anotaciones judiciales por porte ilegal de armas del 7 de diciembre de 2023; 18 de octubre del mismo año y 5 de mayo del 2022.

Policía Yoel Andrés Estor Gómez

Con toda esa información detallada, la Fiscalía solicitó ante el juez Tercero Penal Municipal una medida de aseguramiento en centro carcelario para los dos sujetos y la decisión quedó aplazada para el lunes 1 de junio, mientras la defensa de los procesados estudia un material probatorio y hace su intervención a favor de sus prohijados.