En una operación conjunta entre el Gaula de la Policía y la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados seis presuntos integrantes de la estructura criminal Los Pepes, señalados de participar en actividades de extorsión y control ilegal en la plaza de mercado de Barranquillita, en Barranquilla.

Las diligencias judiciales se llevaron a cabo mediante órdenes de captura en los sectores de Barranquillita, Barlovento, Bendición de Dios y Villanueva, donde, según las investigaciones, esta organización mantenía influencia criminal.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, los capturados serían responsables de extorsiones contra vendedores mayoristas de frutas, a quienes presuntamente imponían pagos ilegales para permitir la comercialización de productos dentro de la central de abastos.

Las investigaciones también señalaron que la estructura ejercía presión sobre comerciantes mediante panfletos intimidatorios, disparos y ataques incendiarios contra establecimientos, con el propósito de mantener el control territorial y económico de la zona.

Entre los detenidos figuran alias Alberto y alias Víctor, quienes, según la Policía, coordinaban las actividades extorsivas bajo las órdenes de alias ‘Comandante Emanuel’, identificado como presunto cabecilla de zona de la organización criminal.

Durante los procedimientos fueron incautados tres teléfonos celulares y una camioneta que, al parecer, eran utilizados para el desarrollo de las actividades ilícitas.

Las autoridades estiman que esta estructura obtenía ingresos cercanos a los 35 millones de pesos mensuales derivados de las extorsiones cometidas contra comerciantes de Barranquillita.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Miguel Andrés Camelo Sánchez, aseguró que este resultado representa un golpe importante contra las redes dedicadas a la extorsión en la capital del Atlántico y reiteró que continuarán las acciones operativas para contrarrestar estos delitos.

La Policía invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho relacionado con extorsión o actividades sospechosas a través de las líneas 123, 165 del Gaula y el número contra el crimen habilitado por las autoridades.