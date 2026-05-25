Horas después del atentado sicarial en el norte de Barranquilla, que dejó cinco heridos y un muerto, se conoció un video captado por una cámara de seguridad del sector del momento exacto en el que se produjo la balacera.

En el clip se logra percibir que había una alta afluencia de transeúntes en la calle 84 con carrera 43B, ya que es un sector transitado en horas de la mañana.

Los hechos se registraron exactamente a las 8:38 de la mañana de este lunes, cuando ciudadanos quedaron en medio de una fuerte balacera que se produjo sobre la calle 84. El video muestra cómo se escuchan disparos que habrían sido dirigidos contra una persona identificada como Raúl Montes, quien sería el socio de la empresa de vigilancia Atenas.

En ese momento, al menos tres miembros del Gaula del Ejército, que se encontraban haciendo un operativo en la zona, respondieron al ataque y hubo intercambio de disparos.

Mientras tanto, las personas que se encontraban en el lugar salieron corriendo en medio del pánico y sin entender lo que estaba ocurriendo.

Identifican a la víctima mortal

Autoridades aseguraron que la víctima mortal fue identificada como Argenis Andrés Bonett Cardona, empleado de la empresa de vigilancia Atenas y uno de los que acompañaba el esquema de vigilancia de Montes.

Bonett, al parecer, fue uno de los hombres que salió a enfrentar a tiros a los criminales y terminó con un impacto de bala en su cabeza.

Estos son los tres frentes de obras que están activos en la prolongación de la calle 84

Tras el acto, el hombre fue auxiliado por terceros, quienes lo trasladaron hasta un centro asistencial cercano.

Es preciso señalar que los otros guardas de seguridad de la empresa Atenas fueron identificados como Guillermo Márquez, Luis Granados y Henry Pérez.