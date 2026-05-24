La violencia volvió a sacudir al municipio de Soledad la tarde de este sábado, luego de que un joven fuera asesinado a tiros en el barrio El Porvenir.

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La víctima fatal fue identificada como Miguel Ángel Cantillo Avendaño, de 22 años, quien fue atacado por unos sicarios hacia las 4:20 p. m., en la calle 17 con carrera 28.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, el joven se encontraba en la esquina de una tienda conocida como ‘La Bendición de Dios’, cuando fue sorprendido por dos hombres que se movilizaban en motocicleta.

Según las primeras versiones, el parrillero desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones antes de huir junto a su cómplice con rumbo desconocido.

El ataque generó momentos de pánico entre residentes y personas que se encontraban en el sector al momento de los disparos.

Aunque la víctima habría sido auxiliada tras el atentado, murió debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Agentes de la Policía hicieron presencia en el lugar para acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes.

Por ahora, las autoridades adelantan labores de verificación y recopilación de información para esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables de este nuevo hecho sicarial registrado en el área metropolitana de Barranquilla.