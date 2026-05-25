Tres presuntos miembros de ‘Los Costeños’, vínculados a la comisión de distintos delitos, entre ellos la extorsión a comerciantes del distrito de Barranquilla y sus alrededores, fueron capturados recientemente en medio de operativos policiales ejecutados por las autoridades en el municipio de Soledad y los barrios La Sierrita y Villate.

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De acuerdo con lo que dio a conocer la Policía, durante estos operativos que se desarrollaron en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y unidades del GAULA, a los detenidos les fueron incautados varios elementos probatorios, entre ellos armas de fuego, por lo cual también fueron señalados por el delito de fabricación, tráfico y porte de estas.

Una de las capturas en cuestión, según informaron las autoridades, se llevó cabo mediante la diligencia de allanamiento y registro, y permitió la aprehensión de un hombre que, al parecer, habría estado involucrado en un reciente ataque perpetrado contra la fachada de un establecimiento comercial en el barrio La Sierrita, con fines extorsivos.

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Durante el procedimiento fueron incautadas prendas de vestir presuntamente utilizadas en el hecho delictivo, además de un equipo celular, el cual contendría información relacionada con la posible ejecución de hechos asociados al delito de homicidio, los cuales son materia de investigación.

Asimismo, fueron encontrados 10 panfletos extorsivos, un artefacto explosivo y un segundo teléfono móvil.

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Por otra parte, en otra de las capturas, fueron encontrados 10 panfletos extorsivos, un artefacto explosivo y un teléfono móvil.

El Brigadier General Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, indicó que estos importantes resultados operativos hacen parte de la ofensiva sostenida que adelanta la institución contra las estructuras delincuenciales dedicadas a la extorsión y otros delitos que afectan la tranquilidad de la ciudadanía, reiterando el compromiso de continuar desarrollando acciones contundentes para combatir el accionar criminal en Barranquilla y su área metropolitana.

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Finalmente, en aras de continuar desarrollando operativos igual de exitosos, que permitan avanzar en la lucha contra la extorsión, la Policía Nacional invita a denunciar cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa a través de la línea de emergencia 123, la línea 165 del GAULA y la línea contra el crimen 317 896 5523.