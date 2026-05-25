La Procuraduría General de la Nación revisará este lunes las denuncias relacionadas con una presunta participación en política del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, luego de unas declaraciones entregadas durante un evento.

El caso será analizado por el Comité Élite Electoral, instancia que estudia varias actuaciones reportadas durante el actual proceso electoral y que definirá si las expresiones del funcionario hacen parte de una conducta sujeta a evaluación disciplinaria.

Cabe señalar, que de acuerdo a información preliminar, el Comité fue citado para revisar las denuncias recibidas en los últimos días sobre posibles actuaciones de funcionarios públicos, entre ellos Jaramillo.

“El perro y el gato tiene que salir a votar el próximo o si no nos va a llevar el que nos trajo. (...) Entonces, ya el próximo viernes queda pago todo mayo y la plata no se la gira el hospital, se queda allá”, dijo Jaramillo. Las declaraciones del minsalud fueron citadas en La FM.

La grabación conocida por el medio antes citado, fue incluida dentro del material que actualmente revisa el Comité Élite Electoral. El video “está en evaluación”, señaló la instancia a La FM.

En ese sentido, el análisis deberá considerar el contexto, la fecha, el evento y otras expresiones del funcionario, en medio de las campañas políticas. El anuncio se trata de “una parte probatoria inicial” orientada a determinar qué procedimiento corresponde frente al caso denunciado.