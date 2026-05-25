Nuevamente el presidente Gustavo Petro está en el ojo del huracán por su presunta participación indebida en política a pocos días de las elecciones presidenciales, las cuales se llevarán a cabo el próximo domingo 31 de mayo.

Distintos sectores de la oposición cuestionaron duramente al jefe de Estado por haber publicado un video del cierre de campaña del candidato del petrismo, Iván Cepeda, en Barranquilla.

En su cuenta de X, Petro se refirió a la participación de la ciudadanía en el acto público e inclusive mencionó indirectamente al principal contrincante de Cepeda, Abelardo De La Espriella, quien se autodenomina como ‘El Tigre’.

“Vimos pueblos que se vuelven ríos gritando libertad.Hay quienes quieren ser gusanos para ser pisados, pero muchos queremos ser águilas voladoras, decía Emiliano Zapata.En una fábula famosa los ratones negros querían defenderse del gato, y se les ocurrió la idea de elegir un ratón blanco para defenderse del gato. El gato/tigre seguirá cazando ratones“, comenzó diciendo.

Acto seguido aseguró que “los y las libres volaremos. Viva el Caribe libertario”.

En ese sentido, distintos sectores cuestionaron que Petro, nuevamente, está participando en política y violando la ley, como lo manifestó Andrés Forero, senador electo del Centro Democrático. “Petro viola la ley sin pudor alguno”, aseveró.

El exsenador Juan Carlos Vélez Uribe también manifestó en sus redes sociales un duro rechazo a las declaraciones de Petro: “Presidente, usted está violando la ley y le importa un comino. Esas ínfulas de dictadorzuelo es lo que lo llevan a comportarse como un Fulgencio Batista o un Alfredo Stroessner. Cual fascista”, sentenció.

Por su parte, el congresista Jota Pe Hernández, uno de los más críticos del Gobierno, cuestionó: “Ganaste asustando que “Rodolfo se pasaría la ley por el trasero” y quien terminó haciéndolo fuiste tú. Hoy actúas igual a cuando eras guerrillero y delincuente, TE PASAS LA LEY POR EL TRASERO! Intervienes cínica e indebidamente en política, deseo que algún día pagues por todo".

Ganaste asustando que “Rodolfo se pasaría la ley por el trasero” y quien terminó haciéndolo fuiste tú. Hoy actúas igual a cuando eras guerrillero y delincuente, TE PASAS LA LEY POR EL TRASERO!



Intervienes cínica e indebidamente en política, deseo que algún día pagues por todo⚖️ — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) May 25, 2026

La senadora electa Jennifer Pedraza, quien ha sido una de las congresistas que más ha hecho control al Gobierno, pese a también ser de una corriente de izquierda, señaló: “Esto es abiertamente participación política de parte del presidente y está prohibido. No se lo podemos permitir a ningún presidente. Jamás guardaríamos silencio quienes somos demócratas. Todo lo que critican antes ahora lo hacen. ¿Qué opina Iván Cepeda?”.

Desde la campaña de De La Espriella, su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, hizo un duro llamado al mandatario: “Respete la democracia, Gustavo Petro. El Presidente no puede usar su investidura para meterse en campaña ni favorecer proyectos políticos”.

Añadió que “la Constitución exige neutralidad a quienes ejercen autoridad, no activismo desde el poder. No confunda gobernar con hacer campaña. Eso no es democracia: es indebida participación en política y es ILEGAL”.

Respete la democracia @petrogustavo !!!



El Presidente no puede usar su investidura para meterse en campaña ni favorecer proyectos políticos. La Constitución exige neutralidad a quienes ejercen autoridad, no activismo desde el poder. No confunda gobernar con hacer campaña. Eso no… https://t.co/mcpzVLpadV — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) May 25, 2026

Llamado de la Procuraduría

Precisamente, hace algunos días el procurador general, Gregorio Eljach, le pidió al presidente Gustavo Petro que contribuya a generar tranquilidad y abstenerse de hacer proselitismo electoral.

“Vengo a exhortar al señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, a que contribuya positivamente a crear un clima de tranquilidad en este momento tan importante para la paz de nuestra nación. Si bien es legítimo que defienda su obra de gobierno, es improcedente el uso de las plataformas oficiales o la dignidad de un cargo para hacer proselitismo electoral a favor de una causa o en contra de otra”, expresó Eljach.

Y añadió: “El presidente de la República debe ser el máximo ejemplo de neutralidad para la nación. Su condición de jefe de Estado no lo exime de su rol como servidor público, al contrario, lo obliga a ser el primer guardián de la Constitución y de la ley, lo que incluye la prohibición absoluta de indebida participación en política electoral”.

Asimismo, el procurador recordó a los servidores públicos y a los contratistas del Estado que la ley prohíbe de manera tajante cualquier tipo de participación indebida en política.

“Contra quienes infrinjan estas normas seremos muy severos. Se les aplicará el régimen disciplinario con todo el rigor y la severidad que la ley dispone. La administración pública es para servir a los ciudadanos, no a los candidatos”, sostuvo.