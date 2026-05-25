El Servicio Geológico Colombiano, entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía que se encarga -entre otras cosas- de investigar el subsuelo y monitorear amenazas de origen geológico, reportó que en la noche del domingo 24 de mayo se registró un sismo en el territorio nacional.

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De acuerdo con el reporte de la entidad técnico-científica, el movimiento telúrico se presentó exactamente a las 11:03 de la noche del domingo, cuando muchos colombianos ya dormían.

El epicentro del evento sísmico fue localizado a seis kilómetros del municipio de Moniquirá, en el departamento de Boyacá, con una magnitid de 3.0 en la escala sismológica de Richter y con una profundidad 135 kilómetros.

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Las autoridades locales no reportaron personas lesionadas ni daños en infraestructuras debido a este temblor.

Así puede activar la alerta sísmica en su teléfono

Ante la ocurrencia de estos fenómenos, la tecnología móvil se ha convertido en un aliado estratégico para la seguridad. Google dispone en el país del sistema ‘ShakeAlert’, el cual opera mediante una red de 1.675 sensores sísmicos diseñados para detectar ondas telúricas de forma inmediata.

Este software procesa la información de los sensores para calcular con precisión la ubicación y la potencia del sismo.

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Para los usuarios interesados en fortalecer su prevención, la activación de estas notificaciones se realiza directamente desde la configuración del dispositivo móvil de la siguiente manera:

Abra el menú de Ajustes o Configuración de su teléfono móvil.

Busque y seleccione la opción ‘Seguridad y emergencia’.

Presione en ‘Alertas de terremotos’ y asegúrese de que el interruptor esté encendido.

Si no logra visualizar la ruta anterior, intente lo siguiente:

Vaya al menú de ‘Ubicación’.

Despliegue la pestaña de configuración ‘Avanzada’.

Seleccione ‘Alertas de terremotos’ para activar el servicio.

¿Qué hacer cuando se presenta un sismo?

Estas son algunas recomendaciones entregadas por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) en el país: