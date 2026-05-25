Colombia se prepara para vivir una nueva jornada electoral que definirá quién asumirá la Presidencia durante el periodo 2026-2030.

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Ante la expectativa por las votaciones del próximo domingo 31 de mayo, el Gobierno Nacional ya confirmó las medidas especiales que regirán en todo el país para garantizar el orden público y el correcto desarrollo de los comicios.

Entre las disposiciones más importantes se encuentra la aplicación de la ley seca, una restricción que limitará la venta y consumo de bebidas alcohólicas durante varias horas del fin de semana electoral.

Ante la expectativa por las votaciones del próximo domingo 31 de mayo, el Gobierno Nacional ya confirmó las medidas especiales que regirán en todo el país para garantizar el orden público y el correcto desarrollo de los comicios.

¿Cuándo empieza la ley seca para las elecciones presidenciales 2026?

Según lo establecido en el Decreto 188 expedido por el Ministerio del Interior, la ley seca comenzará a aplicarse desde las 6:00 p.m. del sábado 30 de mayo y se extenderá hasta las 12:00 p.m. del lunes 1 de junio.

Durante ese periodo quedará prohibida la comercialización y el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos comerciales de todo el territorio nacional.

La medida busca garantizar una jornada tranquila, segura y sin alteraciones durante el proceso de votación y el posterior conteo de votos.

Durante ese periodo quedará prohibida la comercialización y el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos comerciales de todo el territorio nacional.

Estas son las multas por incumplir la ley seca

Las autoridades advirtieron que quienes incumplan la restricción podrían enfrentar sanciones económicas contempladas en el Código Nacional de Policía y Convivencia.

Las multas para 2026 podrían ir desde los $233.454 hasta los $1.867.632, dependiendo de la gravedad de la infracción y de las decisiones adoptadas por alcaldías, inspectores y autoridades policiales.

Las autoridades advirtieron que quienes incumplan la restricción podrían enfrentar sanciones económicas contempladas en el Código Nacional de Policía y Convivencia.

Este es el horario de votación para las elecciones 2026

La jornada electoral se realizará el domingo 31 de mayo y las mesas estarán habilitadas entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Millones de ciudadanos tanto en Colombia como en el exterior podrán participar en la elección presidencial que definirá si el país tendrá nuevo mandatario en primera vuelta o si será necesario acudir nuevamente a las urnas.

Shutterstock/Shutterstock La jornada electoral se realizará el domingo 31 de mayo y las mesas estarán habilitadas entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.

En medio del ambiente electoral, nombres como Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Paloma Valencia aparecen entre los aspirantes que más atención han generado en las encuestas y sondeos previos a las elecciones.

Sin embargo, la contienda presidencial cuenta con más de diez candidatos y el panorama aún permanece abierto de cara a los resultados oficiales.