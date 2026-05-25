La Asociación de Trabajadores de la Educación en Sucre (Ades) que preside el docente Ubaldo Corrales Pérez anunció este lunes 25 de mayo acciones legales en contra del diputado del Centro Democrático, Luis Alfonso Álvarez Padilla, por unos señalamientos que este realizó sobre los docentes que cumplen funciones de jurados en las elecciones.

En la más reciente sesión de la duma, que está en extras, el diputado dijo que “7.563 jurados van a ser los profesores, es decir, van a poner a cuidar el queso a los ratones. Eso es gravísimo. En cada mesa, en promedio hay tres profesores”, dijo refiriéndose a la fiesta democrática presidencial de este domingo 31 de mayo.

La reacción del magisterio no se hizo esperar y por ello el presidente de Ades, Ubaldo Corrales Pérez, rechazó, en entrevista con EL HERALDO los señalamientos e instó al político a retractarse de los mismos so pena de ser denunciado ante los organismos competentes para que con pruebas sustente lo que públicamente dijo en el recinto de la Asamblea Departamental de Sucre.

“Rechazamos categóricamente las desafortunadas, torpes e irresponsables declaraciones emitidas por el diputado Luis Alfonso Álvarez, miembro de partido político Centro Democrático, durante una sesión de la Asamblea Departamental de Sucre, en las cuales puso en tela de juicio la honestidad y transparencia del gremio docente en su labor como jurados de votación y garantes del proceso democrático de las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo de 2026 en Colombia”.

Cortesía Presidente de Ades, Ubaldo Corrales Pérez.

Agregó el representante del magisterio sucreño que es “inadmisible que desde una corporación pública se pretenda estigmatizar al magisterio colombiano a partir de la afinidad política que puedan tener algunos de sus integrantes. Le recordamos al “honorable” diputado que el artículo 40 de la Constitución Política de Colombia consagra el derecho de todos los ciudadanos a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, así como a elegir y ser elegidos, sin que ello pueda convertirse en motivo de persecución, señalamiento o discriminación. Pretender desacreditar esta importante función mediante afirmaciones falaces, ligeras y carentes de sustento constituye un acto de irresponsabilidad política que atenta contra la institucionalidad y contra la dignidad del magisterio”.

Negó Ubaldo Corrales Pérez que más de 7 mil maestros sean seleccionados como jurados, en la realidad son unos 3 mil y “siempre el magisterio ha sido garante de la democracia, muestra de ello es que no existe una sola sanción a maestro alguno por fallas o faltas en el ejercicio electoral. Como siempre los del Centro Democrático estigmatizando al magisterio y generando polarización con declaraciones falsas, con chismes como lo hace su jefe natural del partido Centro Democrático, y eso no le hace bien a la democracia”.

Rechaza igualmente el magisterio “las expresiones desobligantes y ofensivas en las que el diputado pretende desacreditar la labor docente, al afirmar de manera irresponsable que los maestros “cada día ganan más y trabajan menos”. Tales afirmaciones solo evidencian desconocimiento absoluto de la realidad educativa del país, de las difíciles condiciones en las que miles de docentes desarrollan diariamente su labor y del invaluable aporte que el magisterio hace a la formación de las nuevas generaciones y al desarrollo de la sociedad colombiana”.