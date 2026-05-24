En el corregimiento Laguna Flor, perteneciente a la ciudad de Sincelejo, campesinos de varios municipios del departamento de Sucre ofertaron sus cosechas, frutos de la reforma agraria, a las entidades del Estado.

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Más de 40 asociaciones campesinas y de productores de alimentos del departamento participaron en lo que se denominó el Primer Encuentro del Campesinado con entidades del Estado que tuvo una rueda de negocios en la que los cultivadores del campo, hombres y mujeres de todas las edades, ofertaron sus líneas de productos para abastecer los programas de alimentación que desarrolla el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Cortesía ANT

El encuentro sirvió además de escenario para impulsar los proyectos productivos que la ANT adelanta a través del programa Sembrando Vida y para promover las líneas crediticias que ofrece el Banco Agrario al sector campesino de Sucre.

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Fue un evento desarrollado entre la mañana y el inicio de la tarde del sábado 23 de mayo, y que lideró la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Prosperidad Social y el Banco Agrario, cuyos representantes estuvieron presentes, entre ellas la directora Nacional del Bienestar, Astrid Eliana Cáceres, y la directora regional de la ANT para Sucre y Córdoba, Kelly Aguilera.