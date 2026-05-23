La Alcaldía de Sincelejo ofrece 20 millones de pesos de recompensa por información que permita ubicar para identificar y judicializar a dos hombres señalados de cometer un atraco a mano armada.

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Con videos captados por ciudadanos que se percataron del ilícito y por las imágenes de las cámaras de seguridad que existen en la ciudad de Sincelejo, se cumple la búsqueda que además es reforzada por las patrullas de vigilancia de la Policía que están volcadas por todas las calles de la capital sucreña.

Las autoridades garantizan absoluta reserva en la información aportada, que la pueden ofrecer a través los WhatsApp: 3137211560 y 3213945528.

El atraco fue cometido a un ciudadano que se transportaba en un vehículo de servicio público, tipo taxi, con el dinero producto de la venta de un vehículo. El caso habría ocurrido en el barrio Venecia.