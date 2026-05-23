Luego de que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se atribuyera el atentado en el que murieron miembros de la Unidad Nacional de Protección (UNP), un líder social y varios acompañantes de este en el municipio de Ábrego, en Norte de Santander, el presidente Gustavo Petro se fue lanza en ristre contra la guerrilla que justificó el ataque en el fueron asesinadas seis personas.

“No señores del ELN, ustedes hablan de acuerdos humanitarios de canje, pero su contradicción traqueta los lleva a matar a nuestros compañeros de la UP, que fueron masacrados antes por el Estado colombiano aliado al narcotráfico de alias ‘Gacha’ y Pablo Escobar, y ahora, por ustedes”, comenzó diciendo el mandatario en un extenso mensaje publicado en su cuenta de X.

Petro aseguró que conocía a los asesinados y que estaban comprometidos a la sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca y fue esa la razón detrás de la masacre: “Ustedes lo que quieren es que esos cultivos permanezcan porque son su fuente de financiación. Ustedes llaman a las personas que han asesinado, paramilitares, y no lo son”.

El ELN, a través de un comunicado, aseguró que en la “camioneta sospechosa” viajaban miembros del Frente 33 de las disidencias de las Farc y que por eso adelantaron un retén para dar con estas personas, pues sabían que se movilizaban con relativa frecuencia en un vehículo y portando armas cortas, según dijeron.

Petro los culpó de ser los artífices del homicidio de cerca de 200 campesinos civiles “a los que llaman ahora paramilitares” para controlar la producción de la hoja de coca en la convulsa región del Catatumbo. “Los ejércitos paramilitares siempre fueron de los narcotraficantes y ahora han sido sustituidos por ustedes mismos”.

“El ELN ha olvidado la famosa frase de Marx sobre que los seres humanos piensan de acuerdo a sus condiciones materiales de existencia”, siguió el jefe de Estado que ha mantenido suspendida las negociaciones con el grupo armado desde que estalló la crisis humanitaria en el Catatumbo producto de los enfrentamientos con el Frente 33, su grupo rival.

Petro hizo énfasis en lo mucho que ha cambiado la filosofía del ELN del padre Camilo Torres, fiel devoto de su doctrina política, a lo que es hoy: una guerrilla al servicio del narcotráfico con múltiples violaciones a los derechos humanos. “Del Camilo Torres, el sacerdote revolucionario colombiano al servicio de los pobres y fundador de la teología de la liberación, venerado en el mundo por verdaderos cristianos, han pasado a la forma de pensar de Pablo Escobar, y bajo sus banderas que fueron las de Camilo, y que en realidad significan libertad o muerte, han degenerado, por vivir de dineros del ‘narco’”.

“Mientras el capitalismo mundial se degrada en genocidios, guerras y misiles, agotando su tiempo de manera definitiva, ustedes hacen lo mismo y lo imitan. Son un espejo del capitalismo degradado”, finalizó el presidente.