Un grave accidente se registró en la tarde de este sábado 23 de mayo en el sector del Club El Nogal, en el norte de Bogotá, ubicado en la Carrera 7 # 78-96. Un vehículo cayó desde el segundo piso ded un parqueadero.

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De acuerdo a reportes de redes sociales y testigos, el hecho generó un fuerte ruido causando alarma entre residentes, visitantes y transeúntes.

Al sitio acudieron unidades de Bomberos Bogotá para atender la situación. Las investigaciones avanzan para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Por ahora, las autoridades no han emitido reportes sobre personas lesionadas ni detalles sobre lo que generó el accidente.

Se presume que se trataría de un conductor que perdió el control al momento de parquear.