La Consejería Comisionada de Paz, liderada por Otty Patiño, publicó un duro mensaje contra la Fiscalía por supuestamente obstruir y perseguir a los voceros que participan en las mesas de negociación de la “paz urbana” en Medellín.

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“Entre las acciones hostiles se suman las de una Fiscalía que, en vez de apoyar, se sumó a la obstrucción a la ‘paz urbana’ con la expedición de resoluciones que no cumplen los requisitos, además de la persecución judicial en contra de voceros de las estructuras y sus familias”, se lee en el documento.

Esto luego de que la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, aseverara que al ente acusador le faltó verificar la temporalidad del levantamiento de órdenes de captura, la territorialidad y la motivación de sus decisiones, lo que aparentemente afectó el proceso de “paz urbana” en Antioquia.

Ante esto, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz advirtió: “Las dificultades constantes que buscan obstaculizar el funcionamiento de las conversaciones por parte de algunas instancias del Inpec; y como principal escollo para la irreversibilidad del proceso, la renuencia del Congreso de la República a darle curso a un proyecto de ley que genere herramientas jurídicas y justicia restaurativa para el tránsito al Estado social de derecho”.

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De esta forma el Ejecutivo anunció que reanuda la “paz urbana” con los capos de las bandas criminales de esta región, tras la parranda vallenata en que fueron sorprendidos varios de ellos al interior de la cárcel de Itagüí.

Y pese a todo esto, la Consejería Comisionada de Paz reiteró el presunto compromiso de los voceros de las estructuras armadas organizadas de alto impacto y de la delegación del Gobierno para “persistir e insistir” en el diálogo.