La entidad recordó que las organizaciones políticas tendrán plazo hasta el domingo 24 de mayo para realizar la postulación de testigos electorales en el territorio nacional.

De acuerdo con el más reciente balance de la entidad, fueron acreditadas 25.062 personas que participarán en labores de vigilancia, observación y verificación durante la jornada electoral de Presidente y Vicepresidente de la República.

Entre ellas, el CNE confirmó la acreditación de 9.624 testigos electorales en el exterior, quienes ejercerán labores de control y vigilancia en las 3.670 mesas de votación habilitadas en 67 sedes diplomáticas alrededor del mundo. La cifra representa un aumento frente al reporte preliminar entregado días atrás por la autoridad electoral.

Asimismo, la corporación informó que fueron registrados 1.167 auditores de sistemas, encargados de verificar y hacer seguimiento a las plataformas y procesos tecnológicos utilizados durante los comicios. Según el CNE, su labor será clave para garantizar la seguridad y la integridad de la información electoral.

En materia de observación electoral, el organismo detalló que se acreditaron 14.271 observadores nacionales e internacionales, quienes acompañarán la jornada y posteriormente presentarán recomendaciones orientadas al fortalecimiento de la transparencia y el sistema democrático colombiano.

José Antonio Parra Fandiño, director de Vigilancia e Inspección Electoral del CNE, destacó la importancia de estos actores dentro del proceso electoral y aseguró que su presencia fortalece las garantías democráticas durante la jornada del 31 de mayo.

“Estas personas tienen la responsabilidad de garantizar la legitimidad y transparencia de la jornada electoral del próximo 31 de mayo”, señaló el funcionario.

El director también hizo un llamado a las organizaciones políticas para continuar postulando testigos electorales en el territorio nacional.

“Hacemos un llamado a las 12 organizaciones políticas que inscribieron candidatos a la Presidencia de la República para que sigan postulando a sus testigos de mesa en el territorio colombiano. Tenemos hasta el domingo 24 de mayo, a las 11:59 p. m., para realizar dicha postulación”, explicó Parra Fandiño.

El Consejo Nacional Electoral resaltó además que estas elecciones contarán con la mayor presencia de misiones de observación internacional que haya acompañado unos comicios en Colombia, lo que, según la entidad, refleja la confianza internacional en el sistema electoral colombiano.