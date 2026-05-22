Consternada y entre lágrimas, Yuraisma Tobón pidió justicia por el asesinato de su padre, Manuel María Tobón Jiménez, de 65 años, quien fue ultimado a bala la tarde del miércoles 20 de mayo en el barrio Ciudadela 20 de Julio.

El crimen ocurrió hacia la 1:15 p. m. en la calle 47 con carrera 3 Sur, momentos en que la víctima se encontraba dejando a una de sus nietas en una vivienda del sector. Según las primeras versiones, un hombre armado, en medio de una discusión, le disparó dos veces y luego huyó del lugar en motocicleta.

En medio del dolor, la hija de la víctima aseguró que su padre era una persona trabajadora y sin conflictos conocidos.

“Mi padre era una excelente persona. La Policía se va a dar cuenta de que él no tenía problemas con nadie. Era un excelente padre, excelente esposo. No tenía deudas ni problemas”, expresó en medios virtuales.

De acuerdo con sus familiares, Manuel María Tobón llevaba cerca de 28 años laborando como transportador en su vehículo particular y el día del homicidio cumplía su rutina habitual de trabajo.

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que las investigaciones fueron asumidas por unidades de la Sijín, que adelantan las labores de recolección de pruebas y testimonios para esclarecer lo ocurrido. Aunque una de las hipótesis apunta a un posible caso de intolerancia, las autoridades no descartan otras líneas investigativas.

Yuraisma Tobón también hizo un llamado a las autoridades judiciales para que el crimen no quede en la impunidad.

“Le pido que, por favor, encuentren a esa persona que nos hizo este daño, que diga por qué lo hizo y que le caiga todo el peso de la ley. Mi papá no se merecía esto”, manifestó, en versiones de redes.