Momentos de dolor y de tensión se vivieron al mediodía de este miércoles 20 de mayo en un sector del barrio Ciudadela 20 de Julio, en donde se cometió el ataque a bala que acabó con la vida de un adulto mayor identificado como Manuel María Tobón Jiménez, de 65 años de edad.

La Policía Metropolitana de Barranquilla detalló que los hechos se presentaron en la calle 47 con 3 Sur, a eso de la 1:15 de la tarde, cuando la víctima se encontraba al interior de su vehículo Renault Sandero, de placas HXL-042, y estaba presto a arrancar luego de haber dejado a una nieta en una vivienda cercana.

En ese momento, de acuerdo con la versión obtenida por las autoridades, Tobón Jiménez fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta y, posterior a una discusión, fue atacado a tiros por el hombre que iba en la parte trasera.

Tras el ataque, el adulto mayor fue auxiliado por la comunidad y trasladado al Camino Ciudadela 20 de Julio, en donde se confirmó su deceso. Al parecer, dos balazos a la altura del cuello le habrían ocasionado severa afectación al hombre.

La Policía conoció que el occiso laboraba como transportador escolar de niños residentes en la misma zona.

La institución armada comunicó que las investigaciones quedaron a cargo de funcionarios de la Sijín.

Hay que señalar que este hecho de sangre sucede en medio de una alerta difundida en redes sociales sobre unas presuntas amenazas a través de panfletos, a nombre de estructuras armadas y en contra de estudiantes de distintos planteles del sur de Barranquilla y el municipio de Soledad.

En las pesquisas, las autoridades ya habrían detectado que serían los mismos estudiantes para evitar que se desarrollen las actividades académicas.

No obstante, la Asociación de Educadores del Atlántico, Adea, anunció para este jueves 21 de mayo un paro de 24 horas en los colegios públicos de Soledad por las supuestas amenazas.