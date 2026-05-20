El expresidente de Colombia Iván Duque (2018-2022) afirmó este miércoles que bandas narcotraficantes están “detrás” del “magnicidio” del fiscal paraguayo antimafia Marcelo Pecci, ocurrido hace cuatro años en una playa del Caribe colombiano.

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“Sabemos, claramente, que detrás de este homicidio, de este magnicidio, están las manos oscuras del narcotráfico”, dijo el exmandatario durante una entrevista con la radio paraguaya Monumental 1080 AM.

En este sentido, Duque apuntó que la captura en Bolivia y extradición a EE. UU. en marzo pasado del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, al que la Justicia de Paraguay acusó de liderar una red que enviaba cocaína a Europa, ayudará a las autoridades a encontrar “más evidencia” del crimen.

“La captura de este narcotraficante Marset va a permitir que se llegue al fondo de todo lo que hay detrás del asesinato del fiscal Pecci”, insistió el exjefe de Estado.

Pecci fue asesinado a tiros por sicarios el 10 de mayo de 2022 delante de su esposa, la periodista paraguaya Claudia Aguilera, en una playa de la isla de Barú, donde la pareja pasaba su luna de miel.

Por este hecho, la Justicia colombiana condenó a siete personas como parte de la causa en ese país, que también derivó en detenciones en Venezuela y El Salvador.

No obstante, cuatro años después, la Justicia no ha procesado a los autores intelectuales del asesinato que sacudió a la sociedad paraguaya.

Al respecto, Duque, que era presidente de Colombia cuando ocurrió el asesinato de Pecci, dijo hoy que entregó a Paraguay “todo el aporte necesario” para “llegar a los autores intelectuales”.

“Esperamos que ahora la justicia del Paraguay pueda llevar a la cárcel a los autores intelectuales de este crimen, donde muy seguramente nos vamos a encontrar con vínculos entre el narcotráfico, el contrabando y el crimen transnacional” añadió líder opositor de derecha.

En marzo pasado, el ministro de Interior de Paraguay, Enrique Riera, afirmó tener la “convicción particular” de que Marset está “metido” en el asesinato de Pecci, aunque no ofreció pruebas.

En una entrevista con la Radio Ñandutí, Riera señaló entonces que Pecci lideraba el equipo que investigaba a Marset y a otros narcotraficantes en el marco de la megacausa antidrogas ‘A Ultranza Py’, la mayor en la historia de Paraguay, y que su muerte trató de enviar “un mensaje” a los demás funcionarios que hacían parte de esta investigación.