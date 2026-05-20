El Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó este miércoles al expresidente cubano Raúl Castro por los delitos de asesinato y conspiración para matar a estadounidenses, cargos relacionados con el derribo de dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate.

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De acuerdo a las investigaciones, el hecho fue perpetrado por cazas de las fuerzas militares cubanas en 1996, dejando como saldo dos pilotos y dos civiles estadounidenses muertos.

Contexto del caso

En febrero de 1996, aviones militares cubanos derribaron dos avionetas civiles operadas por el grupo de exiliados cubano-estadounidenses Hermanos al Rescate en espacio aéreo internacional, causando la muerte de cuatro personas.

Ante lo ocurrido, las autoridades estadounidenses acusan al expresidente cubano Raúl Castro de haber ordenado o dado instrucciones directas para perpetrar el derribo de las aeronaves.

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Luego de 30 años de ocurrido el incidente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó los cargos en la corte federal del Distrito del Sur de Florida contra Castro, a quien acusa de asesinato y conspiración, además de dos cargos relacionados a la destrucción de aeronaves, según los documentos judiciales.

El caso representa un punto clave en las tensiones políticas y diplomáticas entre Washington y La Habana.