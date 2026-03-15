El Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó un cuarto caso de sarampión importado en el país, más exactamente de Bogotá que fue uno de los primeros que se estaban estudiando tras sospechas del virus.

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“Con base al trabajo de vigilancia epidemiológica y también la confirmación por laboratorio, a la fecha tenemos 4 casos confirmados de sarampión importado, 3 de ellos de Bogotá y uno en el departamento de Santander, en Bucaramanga”, informó Diana Marcela Pava, directora general del INS.

Ante este nuevo caso, la directora instó a la ciudadanía a estar alerta con las medidas de prevención y “siguiendo paso a paso el algoritmo diagnóstico”.

Los primeros casos importados fueron confirmados a finales de febrero pasado y se configuras como los primeros en los últimos diez años en Colombia, país declarado libre de sarampión autóctono desde el 24 de enero de 2014 por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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Aunque Colombia ha mantenido a raya al sarampión, el aumento de casos en otros países ha puesto nuevamente en alerta a las autoridades sanitarias que se mantienen vigilantes ante el riesgo de que el virus se masifique en el país.

Es importante precisar que la alerta fue emitida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), luego de detectar un incremento de contagios en países como Canadá, Estados Unidos, México e incluso en algunas naciones europeas.

El sarampión, recordó la directora del INS, es uno de los virus más contagiosos que existen. Una sola persona infectada puede transmitirlo hasta a 18 personas que no estén vacunadas, por lo que el seguimiento epidemiológico se vuelve clave para evitar su propagación.

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Las dosis contra el sarampión y la rubéola están disponibles de manera gratuita en más de 3.000 puntos en todo el país.