La escalada terrorista en el Cauca para no detenerse por el momento. En las últimas horas se reportó un nuevo ataque a civiles, esta vez a un vehículo de una empresa azucarera, en la vía entre los municipios de Padilla y Corinto.

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De acuerdo con el reporte preliminar, en el sitio un trabajador de la compañía fue asesinado y hay otro desaparecido. Hombres armados interceptaron el vehículo de seguridad en el que se movilizaban y dispararon en varias ocasiones. El carro fue incinerado.

Aún no se tiene mayor información sobre este nuevo ataque, perro ya forma parte de la escalada terrorista que se registra en Cauca y Valle del Cauca desde el pasado viernes.

Hay que recordar que, en el municipio de Cajibío, un cilindro con explosivos cayó encima de un vehículo en la vía Panamericana, un ataque de las disidencias de las Farc que dejó al menos 20 personas muertas y más de 30 heridas.

Los ataques han sido catalogados por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, como crímenes de guerra y de lesa humanidad, al haberse ejecutado con pleno conocimiento del daño que causarían a la población civil.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos volvió a pedir este miércoles a los grupos armados ilegales cesar cualquier ataque contra la población civil.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos exhorta a los grupos armados no estatales a respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a cesar cualquier ataque en contra de la población civil”, señaló el organismo en un comunicado, en el que subrayó que los ataques contra civiles y sus bienes constituyen graves infracciones del DIH.