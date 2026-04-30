En abril, mes de la niñez, la gestora social de Sincelejo, Sofía Méndez de Acuña, ha llevado alegría con regalos y sorpresas a los niños, entre ellos a los que están internados en centros médicos.

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Los más recientes beneficiados con esta labor fueron niños y niñas, incluso recién nacidos, que están internados en las clínicas La Concepción y Salud Social. Hasta estos lugares llegó la gestora social con regalos y los niños se mostraron muy felices y agradecidos y no faltaron los que le dieron besos y abrazos a la gestora por acordarse de ellos y llegar hasta las áreas de urgencias, hospitalización y UCI neonatal donde se encuentran.

Alcaldía de Sincelejo/Cortesía

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Con este tipo de jornadas, la Alcaldía de Sincelejo a través de la oficina de la Gestora Social, continúa acercándose a la comunidad, llevando no solo atención institucional, sino también gestos de humanidad que impactan de manera positiva en las familias sincelejanas.