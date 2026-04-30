La más reciente encuesta de AtlasIntel para Semana reconfigura el panorama electoral al ubicar al candidato de Defensores de la Patria, Abelardo De la Espriella, como el principal contendiente de Iván Cepeda Castro en una eventual segunda vuelta presidencial.

De acuerdo con los resultados, Cepeda lidera la intención de voto en primera vuelta con el 38 %, seguido por De la Espriella con 29,9 %, mientras que Paloma Valencia se ubica en tercer lugar con 21,2 %. La diferencia de 8,7 puntos entre estos dos últimos marca una ventaja significativa en la disputa por el paso al balotaje.

Más atrás aparecen candidatos como Sergio Fajardo, Claudia López y Roy Barreras, con cifras de un solo dígito, lo que refleja una contienda concentrada en tres nombres.

En los escenarios de segunda vuelta, el estudio sugiere que cualquiera de los principales rivales podría imponerse sobre el candidato del Pacto Histórico. En particular, un enfrentamiento entre Cepeda y De la Espriella daría como ganador a este último con el 47,8 % frente al 42 %.

El sondeo también evidencia diferencias regionales en las preferencias. Cepeda domina en Bogotá y el Pacífico, mientras que De la Espriella se posiciona con fuerza en la región Caribe. En contraste, Valencia lidera en la Amazonía y la Orinoquía, y en la región central se registra un empate técnico entre los dos primeros.

En cuanto a percepciones, el nivel de rechazo hacia Cepeda alcanza el 50,3 %, mientras que el de De la Espriella se ubica en 41,2 %. A esto se suma un contexto político marcado por la evaluación del gobierno del presidente Gustavo Petro, cuya gestión es desaprobada por el 55,4 % de los encuestados.

La encuesta, realizada entre el 25 y el 29 de abril a más de 4.000 personas, confirma que el país se encamina hacia una segunda vuelta el próximo 21 de junio, en caso de que ningún candidato alcance la mitad más uno de los votos en la jornada del 31 de mayo. En ese escenario, la disputa entre Cepeda y De la Espriella aparece, por ahora, como la más probable.

En este sentido, el equipo de De la Espriella destacó los resultados regionales, indicando que su aspirante lidera en la región Caribe y mantiene un empate técnico en la zona central. Asimismo, destacó el comportamiento del voto femenino, donde —según la encuesta— ambos candidatos aparecen prácticamente igualados.

Otro de los puntos resaltados fue el nivel de desaprobación del gobierno del presidente Gustavo Petro, que alcanza el 55,4 %, un dato que la campaña considera clave para entender el ambiente electoral actual.

Pese a reconocer que aún resta camino hacia la primera vuelta del 31 de mayo, el movimiento aseguró que existen condiciones para disputar la victoria desde esa instancia.

En esa línea, hizo un llamado a concentrar el respaldo en torno a su candidatura, argumentando que es la opción con mayor capacidad de derrotar al bloque oficialista.

“El 31 de mayo es la fecha. El tarjetón es el instrumento. ‘El Tigre’ es la opción”, concluye el comunicado.