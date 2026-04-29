El candidato Sergio Fajardo reafirmó que seguirá en la contienda electoral sin contemplar alianzas en esta etapa, en medio de los llamados de distintos sectores para consolidar una candidatura única de centro.

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Durante declaraciones recientes, Fajardo descartó la posibilidad de un acuerdo con Claudia López y aseguró que su estrategia está enfocada en competir con nombre propio en la primera vuelta.

“No he pensado en esa posibilidad”, afirmó, al tiempo que rechazó versiones sobre una eventual renuncia a su aspiración.

Además, señaló que una eventual segunda vuelta entre Cepeda y Abelardo De la Espriella terminaría inclinándose a favor del primero.

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Al referirse a Paloma Valencia, aseguró que no tendría la fuerza suficiente para superar a De la Espriella en una contienda directa.

Más allá de los nombres, el candidato insistió en “que su apuesta es ofrecer una alternativa distinta a la polarización política. “Aquí está la opción”, sostuvo, al señalar que busca romper con la confrontación entre sectores cercanos al presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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