El presidente Gustavo Petro aseguró este martes que el número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares, conocidas como ‘falsos positivos’, es de 7.837, un 22 % más de casos que los revelados hace cinco años por la JEP.

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Así lo confirmó el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, quien explicó que el cambio en la cifra corresponde a la ampliación del periodo de análisis, que antes era de 2002 a 2008 y ahora es de 1990 a 2016, y además a un nuevo cruce de datos e informes.

“Siempre hemos dicho que esa cifra de 6.402 es un universo provisional de hechos, algo que puede cambiar”, afirmó el presidente del tribunal de paz durante la presentación del informe de imputación a 20 exguerrilleros de las Farc, por el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado.

De igual manera, Ramelli aseguró que los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos podrían declarar voluntariamente por los casos de ‘falsos positivos’ durante sus administraciones, tal como lo hicieron en su momento ante la Comisión de la Verdad.

Por su parte, el magistrado Óscar Parra explicó que ante la JEP han sido elevadas más de 300 solicitudes por parte de distintas organizaciones para practicar pruebas, entre ellas que se les llame a rendir testimonio a ambos expresidentes debido a los hechos de gravedad que se investigan.

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Tras la polémica que ha generado esta nueva cifra de ‘falsos positivos’ y la presunta responsabilidad del expresidente Uribe en los hechos, surgió un nuevo rifirrafe entre los senadores Paloma Valencia e Iván Cepeda, quienes se lanzaron varias pullas en sus redes sociales.

El candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, se cuestionó este 28 de abril en su cuenta de X: “¿Y cuándo será juzgado Álvaro Uribe Vélez, candidato a ministro de Defensa, por crímenes de lesa humanidad?“, citando la nueva cifra de más de 7.000 víctimas de dichas ejecuciones.

7.837 ‘FALSOS POSITIVOS’



¿Y cuándo será juzgado por crímenes contra la humanidad Álvaro Uribe Vélez, candidato a Ministro de Defensa? — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) April 28, 2026

De inmediato, la candidata a la Presidencia por el Centro Democrático, Paloma Valencia, le respondió a su contrincante, y defendió al exmandatario.

“No sea insolente, Iván Cepeda ¿Responden por las consecuencias de su “paz total”? Por cada persona secuestrada, por cada campesino desplazado, por cada líder social asesinado. Hoy atacan a Uribe, el hombre que derrotó al terrorismo que ustedes legitimaron. No defienden a las víctimas: las utilizan", manifestó Valencia en su cuenta de X.