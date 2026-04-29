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Por:  Julio César González

Agentes del Gaula Militar del Ejército Nacional en coordinación con personal del CTI de la Fiscalía y la Sijín de la Policía, capturaron en las últimas horas en flagrancia a un hombre señalado por el delito de extorsión en varios municipios del departamento de La Guajira.

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El privado de la libertad fue identificado por las autoridades como Fabián de Jesús Hernández Garizado.

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La operación interinstitucional se registró en el perímetro urbano del municipio de Maicao.

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Según revelaron las autoridades, la captura se desarrolló en medio de una entrega controlada, momento en el que el individuos en mención, se disponía a recibir la suma de 70 millones de pesos, producto de una presunta exigencia económica a una de sus víctimas.

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De acuerdo con información recopilada por el componente judicial del Ejército, la Policía y la Fiscalía, Hernández Garizado estaría involucrado en múltiples casos de cobros extorsivos en diferentes zonas de La Guajira, generando temor entre comerciantes y ciudadanos.