Dos menores de sexo femenino perdieron la vida en las últimas horas al sufrir un accidente de tránsito en el norte del departamento de La Guajira.

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Las autoridades revelaron que las víctimas respondían a los nombres de Danielis Chiquinquirá Iguarán Bouriyú y Gabriela López, quien residía en el barrio Aipiamana.

El siniestro vial se registró en la noche este martes 21 de abril, cerca de la Escuela de Policía, jurisdicción del barrio Villa Fausta, en el perímetro urbano del municipio de Uribia.

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Según la información preliminar, las jovencitas se movilizaban en una motocicleta, cuando por causas que aún se desconocen, la que conducía perdió el control del vehículo y chocaron contra un poste de energía eléctrica.

Se conoció que tras el fuerte impacto, ambas quedaron gravemente heridas en el suelo, pero instantes después fueron auxiliadas. La primera en mención hacia la sala de urgencias de la clínica Talapuin, donde pese a los esfuerzos de los galenos en turno, falleció.

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Mientras que la otra fue ingresada al hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, a donde habría llegado sin signos vitales, de acuerdo con lo indicado por el personal médico.

Personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial realizó los actos urgentes e inspección. De igual manera, iniciaron las investigaciones para establecer la hipótesis del siniestro vial.