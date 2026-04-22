Las tasas de interés parecieran que por el momento no bajarán, eso fue lo que adelantó el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, debido al aumento de la expectativa de inflación en Colombia.

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“Repito lo que yo siento, que es que sí me duele tener que subir la tasa de interés. Me duele no poder estar como todos los demás países de América Latina, como todos los demás países del mundo, bajando la tasa de interés porque la inflación está yendo hacia la meta. Eso me duele”, aseguró el número uno de la banca central durante la presentación de un informe a la Comisión Tercera del Senado de la República.

Villar indicó que le gustaría decir que la inflación va en picada y moviéndose hacia la meta lo que en últimas significaría también la caída de las tasas de interés, pero fue realista al afirmar que eso, al menos en el corto plazo, no se puede.

“Eso me encantaría, y bajar la tasa de interés de una manera consistente que es perdurable, que va a ayudar realmente a que también las expectativas de tasa de interés futuras se ubiquen más baja. No lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque la inflación empezó a repuntar“, añadió en su discurso.

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La decisión del banco choca con los planes del Gobierno nacional que ve estas alzas como una amenaza para el empleo y el crecimiento de la economía colombiana, tal como lo dijo el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

Durante un foro económico realizado por el Gobierno nacional, Ávila centró su discurso en el golpe que supone para la economía nacional el incremento de 100 puntos básicos aprobado el pasado 31 de marzo, el cual situó la tasa de referencia en un 11,25 %.

En ese sentido, el ministro calificó el ritmo de las subidas como algo sin precedentes en el corto plazo y detalló el costo social de esta medida.

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“Estimamos que el alza de tasas provocará un incremento de 0,18 puntos porcentuales en la desocupación. Según los análisis del Ministerio de Hacienda, esto se traduce directamente en 48.000 empleos que se dejarán de generar o que serán destruidos como consecuencia de la medida”, expuso Ávila.

En ello sostuvo que la decisión del Banco de la República implica un costo adicional de $1,8 billones en el servicio de la deuda pública.