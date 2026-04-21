La relación entre el Gobierno Nacional y el Banco de la República ha alcanzado un punto de máxima tensión. A través de una carta formal, el Gerente General del emisor notificó al ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, su decisión de no participar en el foro económico ‘La política monetaria en un contexto progresista’, programado para este martes 21 de abril.

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De acuerdo con la misiva, la negativa de la entidad no se trataría solo de una ausencia protocolaria, sino una respuesta directa a lo que la institución considera una serie de “acusaciones infundadas” y cuestionamientos a su legitimidad.

¿A qué se debe la tensión entre el Ejecutivo y el Banco de la República?

El núcleo del conflicto radica en las declaraciones recientes del jefe de la cartera de Hacienda. Según el documento firmado por el Gerente, el Ministro ha señalado públicamente que la Junta Directiva carece de legitimidad cuando sus decisiones no se alinean con las recomendaciones del Gobierno.

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En la misiva, el directivo del Banco de la República lamenta que el tono del debate haya escalado a ataques personales. “Usted, señor Ministro, ha ido más allá y nos ha acusado, a mí y a varios de mis colegas, de adoptar decisiones encaminadas a beneficiar a los banqueros”, reza el texto.

El Banco calificó estas afirmaciones como una “acusación infundada y abiertamente contraria a la verdad”, señalando que este tipo de retórica obstaculiza la búsqueda de políticas económicas coordinadas.

¿Qué dice la carta que Leonardo Villar envió al ministro de Hacienda?

Uno de los puntos más críticos de la respuesta de Villar tiene que ver con la naturaleza de la política monetaria. El Banco de la República recordó que, mientras los gobiernos suelen buscar medidas de corto plazo que estimulen la demanda —especialmente cerca de periodos electorales—, la inflación baja y estable es un beneficio que se percibe en periodos que superan los mandatos presidenciales.

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El Gerente enfatizó que la autonomía fue concebida precisamente para blindar a la economía de las presiones transitorias. Al respecto, citó que la Constitución de 1991 define la independencia de la Junta para “mantener el poder adquisitivo de la moneda en coordinación con la política económica general”.

Frente a la tesis del Ministerio de Hacienda, que asocia el control de la inflación con corrientes “neoliberales”, el Banco de la República presentó una contrapropuesta argumental basada en la historia de la región. La entidad señaló que ejemplos como los de Venezuela o Argentina demuestran los riesgos de descuidar la estabilidad macroeconómica.

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Para el emisor, la estabilidad no es un fin ideológico, sino una herramienta de protección para los ciudadanos con menos recursos, quienes son los más afectados por la aceleración de los precios. El Banco subrayó que, si bien el desarrollo depende de políticas de salud, educación e infraestructura —responsabilidades directas del Estado—, el control de los precios es un “prerrequisito” indispensable para que dichas políticas tengan éxito.

Un debate para después de las elecciones: la propuesta de Villar al Ejecutivo

Hacia el final del documento, el Gerente dejó abierta la puerta para debates futuros, pero puso una condición temporal clara: que estos se realicen después de las elecciones para evitar que la discusión técnica se vea empañada por el contexto político.

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Asimismo, la carta lanzó un recordatorio sobre las responsabilidades legales del Ministro de Hacienda, mencionando la “incertidumbre hoy existente sobre su asistencia a las sesiones de Junta”. El texto concluye enfatizando que, según las normas vigentes, asistir a las sesiones mensuales de la Junta Directiva es una “obligación ineludible” para el titular de la cartera de Hacienda.

Estas son las cuatro páginas de la carta de Leonardo Villar al ministro de Hacienda: