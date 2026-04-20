La jornada laboral en América Latina está atravesando una transformación gradual. Esta decisión se toma para que las familias puedan tener más tiempo juntas y más descanso en casa.

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Igualmente el modelo tradicional de 48 horas semanales sigue siendo predominante, pero varios países han comenzado a implementar reformas para reducir el tiempo de trabajo y mejorar la calidad de vida, como Colombia, por ejemplo.

Todo esto indica que lo han impulsado por cambios sociales, nuevas dinámicas económicas y tendencias globales.

Shutterstock/Shutterstock Igualmente el modelo tradicional de 48 horas semanales sigue siendo predominante, pero varios países han comenzado a implementar reformas para reducir el tiempo de trabajo y mejorar la calidad de vida, como Colombia, por ejemplo.

Estos son los países con menos horas laborales en Latinoamérica

Uruguay con 40 horas semanales

con 40 horas semanales Venezuela con 40 horas semanales

con 40 horas semanales Ecuador con 40 horas semanales

Asimismo, un segundo grupo avanza con reformas o debates activos para reducir sus horas laborales.

Chile con 44 horas, con reducción progresiva a 40

con 44 horas, con reducción progresiva a 40 Colombia con 44 horas, con meta de 42 en 2026

con 44 horas, con meta de 42 en 2026 Brasil con 44 horas, con discusión abierta sobre reducción

con 44 horas, con discusión abierta sobre reducción Cuba con 44 horas

con 44 horas El Salvador con 44 horas (39 en jornada nocturna)

con 44 horas (39 en jornada nocturna) Guatemala con 44 diurna, 42 mixta y 36 nocturna

con 44 diurna, 42 mixta y 36 nocturna Honduras con 44 horas

con 44 horas República Dominicana con 44 horas

Reducción de la jornada laboral

En estos casos, la reducción del tiempo laboral ya forma parte de la agenda pública y legislativa.

Estos son los países que aún mantienen jornadas de 48 horas

Argentina con 48 horas

con 48 horas Bolivia con 48 horas

con 48 horas México con 48 horas, con reducción proyectada a 40 para 2030

con 48 horas, con reducción proyectada a 40 para 2030 Panamá con 48 horas, con excepciones

con 48 horas, con excepciones Paraguay con 48 horas, con debates en curso

con 48 horas, con debates en curso Perú con 48 horas, con regímenes especiales

Asimismo, Chile, Colombia y México lideran procesos de cambio que buscan alinearse con estándares internacionales, donde la semana de 40 horas se perfila como objetivo.