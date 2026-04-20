La jornada laboral en América Latina está atravesando una transformación gradual. Esta decisión se toma para que las familias puedan tener más tiempo juntas y más descanso en casa.
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Igualmente el modelo tradicional de 48 horas semanales sigue siendo predominante, pero varios países han comenzado a implementar reformas para reducir el tiempo de trabajo y mejorar la calidad de vida, como Colombia, por ejemplo.
Todo esto indica que lo han impulsado por cambios sociales, nuevas dinámicas económicas y tendencias globales.
Estos son los países con menos horas laborales en Latinoamérica
- Uruguay con 40 horas semanales
- Venezuela con 40 horas semanales
- Ecuador con 40 horas semanales
Asimismo, un segundo grupo avanza con reformas o debates activos para reducir sus horas laborales.
- Chile con 44 horas, con reducción progresiva a 40
- Colombia con 44 horas, con meta de 42 en 2026
- Brasil con 44 horas, con discusión abierta sobre reducción
- Cuba con 44 horas
- El Salvador con 44 horas (39 en jornada nocturna)
- Guatemala con 44 diurna, 42 mixta y 36 nocturna
- Honduras con 44 horas
- República Dominicana con 44 horas
En estos casos, la reducción del tiempo laboral ya forma parte de la agenda pública y legislativa.
Estos son los países que aún mantienen jornadas de 48 horas
- Argentina con 48 horas
- Bolivia con 48 horas
- México con 48 horas, con reducción proyectada a 40 para 2030
- Panamá con 48 horas, con excepciones
- Paraguay con 48 horas, con debates en curso
- Perú con 48 horas, con regímenes especiales
Asimismo, Chile, Colombia y México lideran procesos de cambio que buscan alinearse con estándares internacionales, donde la semana de 40 horas se perfila como objetivo.