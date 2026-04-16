El gerente de Transportadora de Gas Internacional (TGI), Jorge Henao, alertó sobre la necesidad de fortalecer la seguridad energética del país mediante la diversificación de fuentes de suministro. El llamado se centró en anticipar riesgos en el abastecimiento energético nacional.

En ese sentido, durante el Congreso de Naturgas 2026, manifestó que, ante la llegada inminente del fenómeno de El Niño, Colombia debe anticiparse a los efectos del fenómeno climático, especialmente en el sector energético.

“Puedo destacar el papel que podría jugar la integración energética regional, en particular con Perú. Tenemos un yacimiento gigante en Perú, que es Camisea, el cual ha permitido la exportación por más de 20 años”, sostuvo en un panel el experto

Añadió que este recurso representa una alternativa competitiva para Colombia. “El gas de Perú es el gas de exportación más económico de la región. Gas licuado puesto en Melchorita a 6 dólares por millón de BTU”.

Acto seguido, insistió que este suministro podría llegar al país por diferentes vías. “Es un gas que puede acceder al sistema colombiano, no solamente a través de sistemas de transporte por gasoductos, sino a través de puertos de importación y exportación”.