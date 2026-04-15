Durante su intervención en el Congreso de Naturgas, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció la propuesta de implementar un esquema de subasta tipo “open season” para proyectos de regasificación que cuenten con viabilidad, con el objetivo de asegurar capacidad firme y mayor flexibilidad en el suministro de gas en el país.

El mecanismo de “open season” (temporada abierta) es un instrumento de mercado transparente y competitivo que permite evaluar el interés de los usuarios antes de desarrollar infraestructura, garantizando así su viabilidad financiera y una asignación eficiente de capacidad, especialmente en proyectos de transporte y regasificación de gas natural.

“Estamos proponiendo una subasta ‘open season’ para los proyectos de regasificación viables, una subasta de confiabilidad o de capacidad para el sector gas, que deberá diseñar y estructurar la CREG. Esto nos permitirá garantizar respaldo suficiente para el sistema y facilitar la integración de energías limpias”, explicó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Explicó el funcionario que esta iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia que incluye el fortalecimiento de la infraestructura para la importación de gas, la optimización de plantas existentes, el impulso a nuevos proyectos de regasificación y la eliminación de barreras regulatorias para ampliar la oferta disponible.

“La táctica es garantizar la seguridad energética del país y el abastecimiento de gas, sin abandonar la estrategia: transición justa, diversificación de la matriz y adhesión de energías limpias”, afirmó Palma.

El ministro también anunció la convocatoria a exministros de Minas y Energía de Colombia, con el fin de recoger sus experiencias y construir de manera conjunta una hoja de ruta que permita fortalecer la capacidad institucional del país frente a escenarios de hidrología crítica, eventos de fuerza mayor y situaciones contingentes.

“Vamos a convocar a quienes han liderado este sector para construir una hoja de ruta sólida que nos permita anticiparnos a situaciones críticas. La seguridad energética del país requiere visión de Estado, continuidad técnica y aprendizaje acumulado”, señaló el ministro.