Con tranquilidad, buena organización y una activa participación ciudadana avanza la jornada electoral en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, donde los votantes han acudido a los diferentes puestos habilitados para ejercer su derecho al voto y elegir al próximo presidente de Colombia.

El personero municipal de Puerto Colombia, John Jairo Rodríguez Ripoll, informó que se mantiene acompañamiento permanente en los ocho puestos de votación habilitados en la jurisdicción, con el fin de garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos y la transparencia del proceso.

“La jornada electoral que se lleva a cabo en el municipio de Puerto Colombia transcurre con completa normalidad. La Personería cuenta con acompañamiento en los ocho puntos de votación y hay afluencia de votantes sin ningún tipo de novedad ni alteración al orden público”, manifestó.

Durante un recorrido por varios puntos de votación, los ciudadanos destacaron la rapidez del proceso y la ausencia de largas filas, una situación que contrasta con procesos electorales anteriores.

En la Institución Educativa Simón Bolívar, Manuel Castro Salcedo, quien vota habitualmente en ese puesto, manifestó su sorpresa por la agilidad de la jornada.

“Hoy me asombré porque acabo de llegar y enseguida voté. Eso no pasaba en elecciones anteriores. La vez pasada, en las elecciones de Senado, esto estuvo demasiado lleno”, afirmó.

Por su parte, Esteban Murillo Ortega, votante en la Institución Educativa Francisco Javier Cisneros, señaló que en comparación con las elecciones legislativas, la organización ha mejorado considerablemente.

“Las elecciones para Cámara y Senado fueron un caos total. En esta oportunidad las veo excelentes. No hay tumultos ni enredos. El sistema de biometría que colocaron ha sido perfecto porque hace el proceso más rápido, más seguro y ayuda a prevenir irregularidades”, expresó.

La percepción positiva también fue compartida por Yasmin Suárez, quien destacó la rapidez con la que pudo sufragar.

“Fue rapidito, no hubo cola. A diferencia de la consulta popular, donde había mucha gente y estaba mal organizado, hoy todo ha sido rápido y ordenado”, indicó.

La ciudadana agregó que durante su permanencia en el puesto de votación no observó ninguna situación irregular y resaltó el ambiente de normalidad que se vive en el municipio.

Las autoridades mantienen presencia en los diferentes puestos de votación para garantizar el orden público y el normal desarrollo de la jornada, que hasta el momento transcurre sin reportes de alteraciones o incidentes.