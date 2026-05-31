Una gran afluencia de personas se registra este domingo al interior de varias instituciones educativas de la ciudad de Barranquilla como el Instituto La Salle y el Técnico Nacional de Comercio.

Orlando Amador

Las largas filas en algunas mesas de votación es compensada a través de registros de autenticación más ágiles con las zonas de biometría.

Sin embargo, en el puesto ubicado en el Técnico de Comercio las aglomeraciones han generado malestar en algunos ciudadanos ante la falta de ventilación y espacios más abiertos.

Es importante recordar que en esta infraestructura educativa están habilitados para votar cerca de 8.400 personas en 24 puestos.

Por su parte, la jornada en la I.E La Salle contó con un buen acompañamiento de la fuerza publica y organismo electorales, quienes realizan vigilancia al proceso.

Además, una de las personalidades que resaltó la logística de la institución fue el alcalde Alejandro Char, quien ejercicio su derecho al voto acompañado por la primera dama, Katia Nule y sus hijos Alejandro y Mariana.

De esta manera, se prevé que más personas asistan a ambas sedes educativas en las horas de la tarde para participar de los comicios.