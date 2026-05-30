En la tarde del viernes 29 de mayo, dos días antes de las elecciones presidenciales que se disputarán este domingo, el presidente Gustavo Petro decidió hacer una correría política por la región Caribe y culminó en Barranquilla, donde dio un discurso enfocado en ataques contra todos sus críticos. Además aprovechó para enaltecer su imagen en una ciudad en la que muy poco –casi nada– hubo inversión por parte del Ejecutivo.

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En medio de su pronunciamiento cuestionó al alcalde Alejandro Char por los supuestos recursos que entregó a la ciudad: “Aquí en esta plaza como presidente de la República de Colombia, le demando: ¿qué pasó con los recursos que el Gobierno Nacional le envió al departamento y al distrito para que la juventud del Atlántico tuviera más oportunidades de estudiar?”, dijo.

JAIROC Alcalde Alejandro Char

Un día después, el alcalde Char Chaljub decidió responderle a través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de X. “Señor Presidente, ¿de qué habla?“, comenzó diciendo.

Renglón seguido desglosó los logros de la ciudad, especialmente en materia de educación.

“En Barranquilla, por ejemplo, en el PAE, la alimentación de nuestros niños, los barranquilleros ponemos cerca del 75% de los recursos y la Nación apenas el 25%”, aseveró.

Cortesía Alcaldía de Barranquilla. Alejandro Char en la cocina del colegio IED Normal Superior.

Aseguró que como alcalde se dedicó a “construir oportunidades” mientras el Gobierno “ponía obstáculos”.

“Hoy Barranquilla es la ciudad de Colombia con más instituciones educativas públicas en categoría A+: 16 en total. Además, tenemos 28 colegios en categoría A, más de 125 mil jóvenes recibiendo educación bilingüe y más de 13.000 estudiantes formándose en análisis de datos, inteligencia artificial y desarrollo de software”, expuso en su mensaje.

“Álex, Álex… ¿no le vas a decir algo a Petro por lo que dijo?” Así me han escrito varias personas.



Señor Presidente, ¿de qué habla?



En Barranquilla, por ejemplo, en el PAE, la alimentación de nuestros niños, los barranquilleros ponemos cerca del 75% de los recursos y la Nación… — Alejandro Char (@AlejandroChar) May 30, 2026

“Además, hemos construido 100 nuevos colegios para seguir ampliando las oportunidades educativas de nuestros niños y jóvenes”, añadió.

Enfatizó en que esto se logró “con trabajo, inversión y compromiso con nuestra gente” y “no con discursos ni peleas permanentes. Aquí sabemos que el agua moja desde hace 18 años”.

‘Petro destila odio’

En su duro mensaje, el alcalde Char aprovechó para cuestionar la forma de gobernar del presidente Petro.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO Gustavo Petro, presidente de la República.

“Es triste verlo salir de la Casa de Nariño destilando odio y atacando a quienes pensamos distinto. La realidad es que durante estos años usted no construyó equipo con las regiones. A muchos alcaldes y gobernadores nos bloqueó proyectos, nos frenó programas y convirtió al Gobierno Nacional en un palo en la rueda para quienes solo queríamos trabajar por nuestra gente”, dijo.

Aseguró que el mandatario “nunca entendió que gobernar era unir, no dividir. Que Colombia necesitaba soluciones, no confrontaciones”.

Acto seguido decidió enviarle un mensaje: “Mientras usted peleaba, las ciudades seguíamos resolviendo problemas, construyendo colegios, alimentando niños, recuperando espacios públicos y generando oportunidades. Da pena ver cómo termina su paso por la Presidencia. Quiso ser presidente para cambiar el país, pero hoy deja a millones de colombianos preocupados por la inseguridad, la economía y la incertidumbre”.

En ese sentido concluyó: “Lo que sí deseamos los colombianos es que esta horrible noche termine pronto y que el país vuelva a encontrar un camino de unidad, progreso y esperanza”.