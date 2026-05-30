Este sábado 30 de mayo, desde las 6:00 de la tarde, entrará en rigor la medida de Ley Seca en todo el territorio colombiano, ordenada por el Gobierno nacional mediante el Decreto 0188 de 2026, al cual se acogió gran parte del territorio nacional, exceptuando la capital Bogotá, la cual implementó la medida desde la tarde de este viernes.

Lea más: Este fin de semana entrará en funcionamiento nueva sala de equipajes nacionales en el aeropuerto Cortissoz

Barranquilla se acogió a las medidas decretadas por las autoridades nacionales. Esto significa que la medida cubre toda la noche previa a las elecciones, el día de la votación (este domingo 31 de mayo) y la mañana del lunes posterior mientras se consolidan los resultados principales.

En ese sentido, quedó prohibida durante este espacio de tiempo la venta de licores en cualquier tipo de establecimiento; ya sean discotecas, bares, restaurantes, tiendas de barrio, supermercados y plataformas de entrega a domicilio, con lo cual se implementará una vigilancia de parte de las autoridades para asegurarse del cumplimiento de esa disposición.

Posibles sanciones

Es de anotar que quienes violen la Ley Seca, tanto ciudadanos consumiendo como comerciantes vendiendo, se exponen a las medidas correctivas dispuestas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), las cuales consisten en multas pecuniarias que imponen las inspecciones de policía o los comandantes de estación.

De otro lado, para los comercios se contempla la suspensión temporal de la actividad económica o cierre del establecimiento para aquellos que vendan licor durante los horarios restringidos.

Cabe resaltar que para esta jornada se contará con el despliegue de más de 3.000 uniformados a lo largo del área metropolitana en Soledad, Galapa, Malambo y Puerto Colombia.

Dispositivo de seguridad

En concreto, de los 164 puestos de votación habilitados en Barranquilla, 163 contarán con acompañamiento de la Policía Nacional y uno tendrá acompañamiento del Inpec. Se suman las mesas del área metropolitana, donde también compartirán espacio con otras autoridades.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Miguel Andrés Camelo, entregó a EL HERALDO detalles del operativo, antes, durante y luego de la jornada electoral.

“La Policía Nacional en la ciudad de Barranquilla y el área metropolitana ha desplegado 3.100 policías, hombres y mujeres, que estarán cubriendo 244 de las 249 sedes donde se van a adelantar las votaciones. O sea, un 90 % aproximado del censo electoral de Barranquilla y su área metropolitana estará cubierto por cuenta de la Policía Nacional”.

Así mismo, el oficial manifestó que “el operativo tiene fases antes, durante y después de la jornada electoral, extendiéndose hasta 72 horas para custodiar material y sedes de escrutinio. No hay zonas de riesgo identificadas, pero mantenemos máxima alerta; invitamos a la comunidad a votar con tranquilidad, denunciar cualquier irregularidad y mantener la convivencia pacífica”, cerró.

Finalmente, las autoridades recordaron que los municipios del Atlántico cuentan con decretos de Ley Seca por motivo de las elecciones presidenciales, entre ellos Sabanalarga, Luruaco, Repelón, Manatí, Candelaria, Tubará, Juan de Acosta, Sabanagrande, Polonuevo, Campo de la Cruz, Santo Tomás y Piojó, que tendrán prohibición con esta medida hasta mediodía del lunes primero de junio, como lo indica la disposición a nivel nacional.

Lea más: Distrito completó los primeros 100 buses de la nueva flota de buses de servicio colectivo

Medidas complementarias para la primera vuelta presidencial

El decreto de orden público para la primera vuelta presidencial no solo incluye la Ley Seca, sino también otros puntos para garantizar el orden público en el país, desde ante del inicio de los votaciones.

Dentro de lo contemplado se incluye el cierre de fronteras, con restricción en los pasos terrestres y fluviales del país desde las 6:00 de la mañana de este sábado 30 de mayo hasta las 6:00 de la mañana del lunes 1 de junio.

Otra de las prohibiciones que entra en rigor es el uso de propaganda política, con la prohibición total de publicar encuestas, sondeos o realizar manifestaciones y eventos políticos en espacios públicos, pues solo se permiten en recintos cerrados los días previos.

Otro de los puntos que la ciudadanía tiene que tener en cuenta es el uso de celulares, esta restricción del uso de teléfonos móviles o cámaras dentro de los puestos de votación está activa para antes de las 4:00 de la tarde, con el objetivo de proteger el secreto del voto, siendo la excepción los ciudadanos que presenten su cédula digital a los jurados, mediante el dispositivo donde tengan alojado la aplicación para tal fin.